سلاف فواخرجي ترقص وتغني مع ذوي الهمم في ملتقى أولادنا.. صور

شهد المؤتمر الصحفي للدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» أجواءً مليئة بالبهجة والسعادة، بحضور النجمة السورية سلاف فواخرجي، التي خطفت الأنظار بتفاعلها العفوي والإنساني مع ذوي الهمم المشاركين في فعاليات الملتقى.

ورصدت عدسة «صدى البلد» عددًا من الصور التي ظهرت خلالها سلاف فواخرجي وهي تحرص على التقاط الصور التذكارية مع ذوي الهمم، وسط أجواء من المحبة والفرح، كما شاركتهم الغناء والرقص، في مشاهد عكست حالة من التفاعل الإنساني المميز بين الفنانة والمشاركين.

وحرصت سلاف خلال حضورها المؤتمر الصحفي على التواجد وسط المشاركين والتفاعل معهم، حيث ظهرت وهي تشاركهم لحظاتهم السعيدة، الأمر الذي أضفى أجواءً خاصة على فعاليات المؤتمر، وسط حالة من البهجة بين الحضور.

وتأتي مشاركة سلاف فواخرجي في فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» في إطار دعم الفعاليات التي تسلط الضوء على مواهب وقدرات ذوي الهمم، وتعمل على دمجهم في المجتمع من خلال الفنون والثقافة والأنشطة المختلفة.

ويعد ملتقى «أولادنا» من الفعاليات التي تحظى باهتمام كبير، لما يقدمه من مساحة للمواهب من ذوي الهمم للتعبير عن أنفسهم واستعراض قدراتهم الفنية والإبداعية، إلى جانب دوره في تعزيز التواصل والتفاعل بينهم وبين مختلف فئات المجتمع.

وأقيم المؤتمر الصحفي الخاص بالنسخة العاشرة من ملتقى «أولادنا» مساء اليوم في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة والمشاركين في الملتقى.

وشهدت الفعاليات أجواءً احتفالية، تخللها العديد من اللحظات المميزة، وكان من أبرزها تفاعل سلاف فواخرجي مع ذوي الهمم، حيث شاركتهم الغناء والرقص والتقاط الصور، في أجواء اتسمت بالبساطة والود والسعادة.

وتفاعل الحضور مع هذه اللحظات التي جمعت سلاف بالمشاركين، خاصة أنها عكست الجانب الإنساني للفن وقدرته على خلق مساحات من التواصل والفرح

واختتمت فعاليات المؤتمر وسط أجواء مبهجة، فيما حظيت مشاركة سلاف فواخرجي وتفاعلها مع ذوي الهمم باهتمام كبير.