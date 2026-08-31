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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي.. أسباب الموت المفاجئ

ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي

كشف الفنان سيف أبو النجا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة ابنته ياسمين سيف الله أبو النجا ابنته من الفنانة نجلاء فتحي بعد أزمة قلبية مفاجئة.

وكتب سيف أبو النجا ، توفت الى رحمة الله تعالى نور عيني ابنتي الغالية ياسمين سيف الله ابو النجا اثر ازمة قلبية وسيتم اجراء الجنازة بعد صلاة العشاء ان شاء الله

لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد رسول الله اللهم اغفرلها وارحمها، وعافها ، واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها».«اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنّة، والفردوس الاعلي بغير حساب ولا سابق عذاب وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النّار».«اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانها، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاتها».«اللهم اجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، ولا تجعل قبرها حفرةً من حفر النار.

ما الذي يسبب الموت القلبي المفاجئ؟

يُعد مرض الشريان التاجي السبب الأكثر شيوعاً للموت القلبي المفاجئ.

غالباً ما يتسبب اضطراب نظم القلب (عدم انتظام ضربات القلب) في الموت القلبي المفاجئ لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، غالباً ما تسبب مشاكل القلب الخلقية (منذ الولادة) أو الحالات الوراثية التي تؤثر على النظام الكهربائي للقلب عدم انتظام ضربات القلب

تجري معظم برامج الرياضات الاحترافية فحوصات للرياضيين للكشف عن السبب الأكثر شيوعًا للموت القلبي المفاجئ في هذه الفئة،  يُعدّ اعتلال عضلة القلب الضخامي (تضخم عضلة القلب الذي يؤثر بشكل خاص على البطينين) هو السبب الأكثر شيوعًا. يُعدّ الموت القلبي المفاجئ نادرًا بين الرياضيين (حوالي 1 إلى 6 حالات لكل 100,000 رياضي دون سن 35 عامًا).

في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا فأكثر، يكون سبب الموت القلبي المفاجئ في أغلب الأحيان مرتبطًا بمرض الشريان التاجي

إلى جانب أمراض الشريان التاجي وعدم انتظام ضربات القلب، تشمل أسباب الموت القلبي المفاجئ الأخرى اعتلال عضلة القلب الناتج عن:

بدانة .

الاضطرابات الوراثية لعضلة القلب، بما في ذلك اعتلال عضلة القلب الضخامي واعتلال عضلة القلب المسبب لاضطراب النظم

المصدر Cleveland clinic 

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