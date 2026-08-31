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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنغام في أحدث ظهور.. إطلالة جريئة ورسالة تثير فضول جمهورها

انغام
انغام
ميرنا محمود

شاركت الفنانة أنغام جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشرت مجموعة من الصور الجديدة التي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة باللون الأسود.

وظهرت أنغام في الصور وهي ترتدي ملابس سوداء، مع اعتمادها تسريحة شعر منسدلة ومكياج أبرز ملامحها، لتلفت أنظار متابعيها.

وأرفقت أنغام الصور بهاشتاج«#بعدك_وجع»، بالتزامن مع استخدام أغنيتها «بعدك وجع» في المنشور.

وكانت قد تمكنت أغنية بعدك وجع، للفنانة أنغام، من تحقيق نسب مشاهدة عالية، بعد طرحها بأيام قليلة علي موقع يوتيوب.

واقتربت أغنية بعدك وجع والتي تعد واحدة من اغاني ميني البوم أنغام الجديد، من تحقيق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، عبر قناتها علي موقع يوتيوب.

طرحت الفنانة أنغام، ميني ألبوم جديد لها يتضمن 5 أغاني، عبر موقع الفيديوهات يوتيوبن ومنصات الموسيقى المختلفة.

تعاونت أنغام، غب ألبومها الجديد مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى، من شعراء وملحنين وموزعين، منهم: (تامر حسين، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، وطارق مدكور)

أنغام صور انغام أعمال انغام اغاني انغام

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