غياب بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين عن زفاف شقيقته يثير التساؤلات.. التصوير يحسم الجدل

أثار غياب النجم التركي بوراك أوزجيفيت وزوجته الفنانة فهرية أفجين عن حفل زفاف شقيقته بورجون أوزجيفيت اهتمام المتابعين، خاصة أن المناسبة العائلية أقيمت وسط حضور أفراد الأسرة والأصدقاء، وشهدت احتفال بورجون بزفافها على رجل الأعمال حسن ساغدج في مدينة بافرا التابعة لولاية سامسون التركية.

وأقيم حفل الزفاف يوم 29 أغسطس 2026، في أجواء عائلية واحتفالية، قبل أن تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت تفاصيل المناسبة، الأمر الذي دفع عددًا من المتابعين إلى التساؤل عن سبب عدم ظهور بوراك أوزجيفيت وزوجته ضمن الحضور.

ارتباطات بوراك أوزجيفيت حالت دون حضوره

وبحسب المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام التركية، فإن غياب بوراك أوزجيفيت لم يكن مرتبطًا بأي خلافات عائلية، وإنما جاء نتيجة ارتباطه بجدول تصوير مكثف لمسلسله الجديد "حيث تشرق الشمس"، والذي يواصل تصوير مشاهده في مدينة أضنة.

ويخوض بوراك خلال الفترة الحالية تحضيرات وتصوير العمل الجديد، الذي يمثل عودته المرتقبة إلى الشاشة، وهو ما تزامن مع موعد زفاف شقيقته، ليجد نفسه غير قادر على مغادرة موقع التصوير والمشاركة في المناسبة بشكل مباشر.

وحسم والد بوراك أوزجيفيت الجدل حول سبب غياب نجله، موضحًا أن وجوده في أضنة وانشغاله بتصوير المسلسل حالا دون مشاركته في حفل الزفاف، لتتضح بذلك أسباب عدم حضوره المناسبة التي تخص شقيقته.

بوراك يشارك شقيقته فرحتها عبر مكالمة فيديو

ورغم عدم تمكنه من التواجد إلى جانب شقيقته في يومها الخاص، حرص بوراك أوزجيفيت على أن يكون حاضرًا بطريقة أخرى، حيث تواصل معها ومع زوجها حسن ساغدج عبر مكالمة فيديو، وقدم لهما التهنئة بمناسبة زفافهما، متمنيًا لهما حياة زوجية سعيدة.

وأظهرت هذه الخطوة حرص الفنان التركي على مشاركة شقيقته واحدة من أهم لحظات حياتها، رغم ظروف عمله التي حالت دون وجوده شخصيًا بين أفراد العائلة.

من جانبها، أشارت بورجون أوزجيفيت إلى أن شقيقها لم يتمكن من حضور الزفاف، إلا أن مشاعره وتهنئته كانتا حاضرتين معها، في تأكيد على أن غيابه لم يمنعه من مشاركة العروس فرحتها بهذه المناسبة.

لماذا غابت فهرية أفجين عن الزفاف؟

ولم يقتصر الغياب على بوراك أوزجيفيت، إذ لم تظهر زوجته فهرية أفجين أيضًا ضمن حضور حفل الزفاف، وهو ما زاد من تساؤلات الجمهور، خصوصًا أن المناسبة تخص شقيقة زوجها.

وجاء غياب فهرية أفجين في ظل انشغالاتها الفنية خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استعدادها للعودة إلى الدراما التركية من خلال مسلسلها الجديد "حمال"، الذي تراهن عليه في المرحلة المقبلة.

وبذلك تزامن غياب الزوجين عن المناسبة العائلية مع ارتباطاتهما المهنية، في وقت تشهد فيه مسيرتهما الفنية استعدادات جديدة للعودة إلى الشاشة.

بوراك أوزجيفيت يعود إلى الدراما بمسلسل "حيث تشرق الشمس"

ويستعد بوراك أوزجيفيت للعودة إلى الشاشة من خلال مسلسل "حيث تشرق الشمس"، الذي يعد من أبرز مشاريعه الفنية الجديدة، ويواصل حاليًا تصوير مشاهده في مدينة أضنة.

ويأتي العمل ضمن المشاريع المنتظرة للنجم التركي خلال الموسم الجديد، في ظل اهتمام واسع من الجمهور بأعماله المقبلة، خاصة بعد ارتباط اسمه بعدد من الإنتاجات الدرامية الناجحة خلال السنوات الماضية.

ويبدو أن طبيعة جدول التصوير المكثف فرضت على بوراك التضحية بحضور بعض المناسبات الخاصة، ومن بينها زفاف شقيقته، مع تعويض ذلك بالتواصل معها وتهنئتها عبر مكالمة فيديو.

فهرية أفجين تستعد أيضًا للعودة إلى الشاشة

من جهتها، تستعد فهرية أفجين للعودة إلى الدراما من خلال مسلسل "حمال"، في خطوة جديدة ضمن مسيرتها الفنية، وذلك بعد فترة من الابتعاد النسبي عن الأعمال الدرامية.

وتحظى عودة فهرية باهتمام لافت من وسائل الإعلام التركية والجمهور، خصوصًا أن العمل الجديد يأتي بالتزامن مع عودة زوجها بوراك أوزجيفيت إلى الشاشة، ما يجعل الثنائي من أبرز الأسماء الفنية المنتظرة خلال الموسم المقبل.

أجور ضخمة تسبق عودة الثنائي

وبالتزامن مع الحديث عن مشاريعهما الجديدة، تصدرت الأجور المتوقعة لبوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين عن أعمالهما المقبلة اهتمام الصحافة التركية.

وتشير التقارير المتداولة إلى أن فهرية أفجين ستحصل على نحو 2.5 مليون ليرة تركية عن الحلقة الواحدة من مسلسل "حمال"، بينما تردد أن بوراك أوزجيفيت سيحصل على نحو 4.5 مليون ليرة تركية عن الحلقة الواحدة من مسلسل "حيث تشرق الشمس".

وتعكس هذه الأرقام، في حال صحتها، حجم الاهتمام بالثنائي ومكانتهما في سوق الدراما التركية، خاصة مع عودتهما إلى الشاشة بأعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت الذي احتفلت فيه بورجون أوزجيفيت بزفافها وسط أفراد العائلة والأصدقاء في بافرا، كان شقيقها بوراك بعيدًا عنها جغرافيًا بسبب ارتباطه بتصوير مشاهده في أضنة. إلا أن مكالمة الفيديو التي أجراها معها ومع زوجها شكلت طريقته الخاصة للمشاركة في فرحتها، لتنتهي بذلك التساؤلات التي أثيرت حول غيابه عن المناسبة.

ويبدو أن غياب بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين عن الزفاف كان مرتبطًا بالالتزامات المهنية والاستعدادات الفنية للمرحلة المقبلة، وليس نتيجة أي أزمة أو خلاف عائلي، في ظل انشغال كل منهما بمشروع درامي جديد يستعدان من خلاله للعودة إلى الشاشة