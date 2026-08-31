السكر بـ 25 جنيه والمكرونة بـ9.. مفاجأة سارة للمواطنين بشان أسعار السلع

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه هناك توجيه رئاسية بزيادة إتاحة السلع وتوفير السلع بأسعار مناسبة من خلال المنافذ التي تغطي الجمهورية .

وقال علاء عز في حواره على قناة " الحياة"، :" هناك منافذ ومعارض اهلا مدارس في مختلف المحافظات ويدخل فيها جزء كبير من السلع الغذائية والمستلزمات الدراسية ".

وتابع علاء عز :" الاوكازيون الصيفي مازال ساريا ويتم توفير الملابس والأجهزة الإلكترونية بأسعار مخفضة ".

واكمل علاء عز :" وزير التموين بدأ في خطة لطرح 12 سلعة بأسعار مخفضة يتم توزيعها في منافذ وزارة التموين والسكر بـ 25 جنيه للكيول والأرز بـ 25 جنيه والدقيق بـ 20 جنيه للكيلو والزيت الـ 700 مللي بـ 52 جنيه والمكرونة بـ 9 جنيه والصلصة بـ 14 جنيه والجبنة البيضاء الـ 80 جرام بـ 5 جنيه والأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ 20 % ".

ولفت علاء عز :" تم زيادة عدد السلع المخفضة لـ 35 سلعة ويتم البدء في بيعها في 10 سبتمبر في كافة منافذ وزارة التموين ".

