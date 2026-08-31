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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البيض يخسر 7 جنيهات والشاي يرتفع.. ماذا يحدث لأسعار السلع في الأسواق اليوم؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق
أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026 تحركات متباينة، بين انخفاضات ملحوظة وارتفاعات جديدة، وسط تراجع أسعار بعض المنتجات، أبرزها كرتونة البيض البلدي التي فقدت نحو 7 جنيهات، في الوقت الذي تصدر فيه الشاي قائمة السلع التي سجلت ارتفاعًا.

وتراجعت أسعار عدد من السلع الأساسية، من بينها زيت عباد الشمس والمكرونة المعبأة والعدس، بينما ارتفعت أسعار الدقيق والسكر والعدس الأصفر، إلى جانب زيادة ملحوظة في سعر الشاي.

أسعار البيض اليوم

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين نحو 106.93 جنيه، بزيادة قدرها 0.52 جنيه مقارنة بالسعر السابق.

وسجل متوسط سعر البيضة البيضاء 4.57 جنيه، مرتفعًا بنحو 0.13 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيضة الحمراء 4.66 جنيه، بزيادة قدرها 0.12 جنيه.

أسعار البيض في مصر اليوم

وفي المقابل، تراجع متوسط سعر كرتونة البيض البلدي التي تضم 30 بيضة إلى 123.21 جنيه، بانخفاض قدره 6.98 جنيه.

كما انخفض متوسط سعر البيضة البلدي إلى 5.16 جنيه، بتراجع قدره 0.02 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

تراجع متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ إلى 34.78 جنيه، بانخفاض قدره 0.26 جنيه.

وانخفض متوسط سعر كيلو الفول المعبأ إلى 62.61 جنيه، بتراجع قدره 0.35 جنيه.

وسجل زيت عباد الشمس تراجعًا في متوسط السعر إلى 99.66 جنيه للتر، بانخفاض قدره 3.19 جنيه.

وتراجع متوسط سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام إلى 25.08 جنيه، بانخفاض قدره 2.79 جنيه.

كما انخفض متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح إلى 64.39 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 3.39 جنيه.

وسجل شاى العروسة وزن 40 جرامًا متوسط سعر بلغ 11.07 جنيه، بانخفاض قدره 0.10 جنيه.

وتراجع متوسط سعر شاى ليبتون وزن 40 جرامًا إلى 12.87 جنيه، بانخفاض قدره 0.25 جنيه.

كما انخفض متوسط سعر زيت الذرة إلى 119.86 جنيه للتر، بتراجع قدره 1.56 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

ارتفع متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 26.57 جنيه، بزيادة قدرها 0.91 جنيه.

وصعد متوسط سعر كيلو السكر المعبأ إلى 35.78 جنيه، بزيادة قدرها 0.47 جنيه.

كما ارتفع متوسط سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو إلى 28.21 جنيه، بزيادة قدرها 0.34 جنيه.

وسجل العدس المعبأ الصحيح متوسط سعر بلغ 69.11 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 1.33 جنيه.

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وارتفع متوسط سعر المكرونة السائبة إلى 26.40 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.04 جنيه.

كما زاد متوسط سعر الفول المعبأ المجروش إلى 62.10 جنيه للكيلو، بارتفاع قدره 0.46 جنيه.

وسجل العدس الأصفر المعبأ متوسط سعر بلغ 68.73 جنيه للكيلو، مرتفعًا بنحو 1.59 جنيه.

وجاء الشاي في مقدمة السلع المرتفعة، بعدما ارتفع متوسط سعر الكيلو إلى 246.17 جنيه، بزيادة قدرها 5.82 جنيه.

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