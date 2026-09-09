رئيسة الوزراء الكورية الجنوبية تبدي استعداد سول لتبادل الخبرات مع أفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت رئيسة الوزراء الكورية الجنوبية "هان سيونج-سوك" اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية مستعدة للعمل مع الدول الأفريقية لتبادل خبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية مع الإمكانات الهائلة للنمو في القارة الغنية بالموارد لتحقيق الازدهار المتبادل.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن "هان" أدلت بهذا التصريح في خطاب ألقته في الاجتماع الوزاري السنوي للتعاون الاقتصادي بين كوريا وأفريقيا الذي تستضيفه كوريا الجنوبية منذ عام 2006، واصفة أفريقيا بأنها "قارة ذات إمكانات لا حصر لها" مع سوق ضخمة تضم 1.5 مليار نسمة وموارد معدنية رئيسية.

وقالت هان: تعد كوريا الجنوبية وأفريقيا شريكين مهمين ورفيقين مميزين ساهما في نمو كل منهما. وباستغلال تحول الذكاء الاصطناعي كفرصة مهمة ينبغي على كوريا الجنوبية وأفريقيا أن ترسما طريقا نحو الازدهار المشترك وأن تخطوا خطوة جديدة إلى الأمام".

واستعرضت ما تبذله كوريا الجنوبية من جهود في سبيل التحول نحو الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مبادرة "المشاريع الضخمة الثلاثة" للحكومة، والتي تدعو إلى تحول وطني مدفوع بأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي المادي، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والابتكار الإداري المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وقالت: " سنشارك معهم هذه التجارب. إذا تم دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية لكوريا مع إمكانات النمو الهائلة في أفريقيا، فيمكننا تسريع التحول الرقمي في أفريقيا والعمل لدفعها بقوة إلى الأمام.

وأضافت: "وكما يقول المثل الأفريقي: 'إذا أردت أن تذهب بسرعة، فاذهب وحدك؛ وإذا أردت أن تذهب بعيدا، فاذهب معا'، فإن كوريا ستمضي قدما جنبا إلى جنب مع أفريقيا كشريك حقيقي".