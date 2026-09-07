أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنوك

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم استقرار كبير مقابل الجنيه المصري ،حيث تباينت أسعار العملات العربية والأجنيه فى البنوك.



أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.53 جنيه للشراء و 13.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.50 جنيه للشراء و 13.56 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.50 جنيه للشراء و 13.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 165.63 جنيه للشراء و 165.90 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 160.87 جنيه للشراء و 165.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 161.33 جنيه للشراء و 166.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 13.83 جنيه للشراء و 13.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.82 جنيه للشراء و 13.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 58.87 جنيه للشراء و 59.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 58.99 جنيه للشراء و 59.16 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم



سجل الفرنك السويسري في البنك الأهلي المصري عند 62.9 جنيه.

وصل أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 63.07 جنيه، وأقل سعر للشراء عند 60.71 جنيه في المصرف المتحد.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 68.52 جنيه للشراء و 68.98 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 68.63 جنيه للشراء و 68.85 جنيه للبيع.