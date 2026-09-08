أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع بداية التعاملات الصباحية، حيث شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار النسبي، بعد التحركات التي سجلتها بعض العملات العربية خلال تعاملات أمس الاثنين، وعلى رأسها الريال السعودي والدينار الكويتي.

وتحظى أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والعملات العربية باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، خاصة مع ارتباطها بحركة الأسواق وأسعار السلع والخدمات والمعاملات المالية المختلفة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 نحو 50.93 جنيه للشراء، مقابل 51.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو نحو 59.1858 جنيه للشراء، و59.3785 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 68.9287 جنيه للشراء، و69.1559 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الكندي نحو 36.8551 جنيه للشراء، و37.0427 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 62.8533 جنيه للشراء، و63.1716 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 32.99 جنيه للشراء، و33.3748 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي نحو 36.7002 جنيه للشراء، و36.859 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي نحو 7.5878 جنيه للشراء، و7.6044 جنيه للبيع، بينما سجل الكرون الدنماركي نحو 7.9174 جنيه للشراء، و7.9435 جنيه للبيع.

وسجل الكرون النرويجي نحو 5.4907 جنيه للشراء، و5.5134 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الكرونا السويدية نحو 5.2995 جنيه للشراء، و5.3224 جنيه للبيع.

أسعار العملات

أسعار العملات العربية اليوم

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند نحو 13.5308 جنيه للشراء، و13.5892 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 161.324 جنيه للشراء، و166.3841 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.8528 جنيه للشراء، و13.8948 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني نحو 132.9591 جنيه للشراء، و135.3581 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال العماني نحو 130.3057 جنيه للشراء، و132.5489 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري نحو 12.9264 جنيه للشراء، و14 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 71.0073 جنيه للشراء، و72.0763 جنيه للبيع.

متوسط أسعار العملات في البنك المركزي أمس

وبحسب متوسط أسعار السوق المسجلة لدى البنك المركزي المصري أمس الاثنين 7 سبتمبر 2026، بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 50.8606 جنيه للشراء و50.9606 جنيه للبيع.

وسجل اليورو نحو 59.0390 جنيه للشراء و59.2926 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 68.6923 جنيه للشراء و69.0210 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 62.7211 جنيه للشراء و63.0310 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 32.5466 جنيه للشراء و33.0762 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي نحو 13.5440 جنيه للشراء و13.5707 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 165.7776 جنيه للشراء و166.0494 جنيه للبيع.

كما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.8460 جنيه للشراء و13.8759 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني نحو 7.5767 جنيه للشراء و7.5951 جنيه للبيع.

متابعة أسعار العملات

وتتغير أسعار العملات داخل البنوك وفقا لحركة السوق وتحديثات أسعار الصرف، لذلك يحرص المتعاملون على متابعة الأسعار المعلنة بشكل مستمر قبل تنفيذ عمليات شراء أو بيع العملات.

وتعد أسعار الدولار واليورو والعملات العربية من أبرز مؤشرات سوق الصرف التي تحظى بمتابعة يومية من جانب المواطنين والشركات والمستثمرين، في ظل تأثير حركة أسعار الصرف على العديد من الأنشطة والمعاملات الاقتصادية.