كامل الوزير: توطين صناعة النقل يوفر العملة ويدعم الصادرات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن التعاون المصري الفرنسي في قطاع النقل يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية ساهمت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات النقل المختلفة.

جاء ذلك خلال تفقده، برفقة وزير النقل الفرنسي فيليب تابو، مجمع «ألستوم» الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة، في إطار متابعة التعاون المشترك بين البلدين في قطاع النقل.

وأوضح كامل الوزير خلال لقاء خاص مع قناة إكسترا نيوز، أن الزيارة شملت مجالات متعددة، من بينها النقل البحري والنقل السككي والجر الكهربائي، لافتًا إلى أن مصنع «ألستوم» الجاري تنفيذه في برج العرب يعد أحد مصنعين كبيرين للشركة في مصر.

مصنع للأنظمة الكهربائية والتحكم



وأشار وزير النقل إلى أن المصنع الأول مقام على مساحة 13 فدانًا، ويختص بإنتاج الأنظمة الكهربائية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم الخاصة بوسائل الجر الكهربائي، بما يشمل القطارات الكهربائية والمترو والمونوريل.

وأضاف أن المصنع سيعمل على توفير احتياجات المشروعات المصرية من هذه الأنظمة، مع تصدير الفائض إلى فرنسا، موضحًا أنه من المقرر افتتاحه وبدء الإنتاج في نوفمبر المقبل.

وتابع أن المصنع الثاني سيقام على مساحة 27 فدانًا، وسيختص بتصنيع الوحدات المتحركة للخط السادس لمترو الأنفاق، على أن يبدأ تنفيذه عقب الانتهاء من المصنع الأول.

توفير العملة وتعميق التصنيع المحلي



وأكد كامل الوزير أن مصر انتقلت إلى مرحلة جديدة من توطين صناعة وسائل النقل، بعد أن كانت تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الوحدات المتحركة للمترو والمونوريل والترام من الخارج.

وأوضح أن التوسع في التصنيع المحلي يستهدف توفير العملة الأجنبية وتعميق الصناعة، مشيرًا إلى مشروعات ومصانع أخرى مثل «نيرك» في شرق بورسعيد و«سيماف».

ولفت إلى أن مجمع «ألستوم» في برج العرب يوفر حاليًا نحو 1000 فرصة عمل مباشرة للمهندسين والفنيين والعمال، إلى جانب نحو 2000 فرصة عمل غير مباشرة، مع برامج تدريب وتأهيل للعاملين بالتعاون مع الجانب الفرنسي.