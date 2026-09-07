بعد تكريمه في "موريكس دور 2026".. عمرو سعد يكشف تفاصيل عمله الرمضاني

أعرب الفنان عمرو سعد عن سعادته، بعد أن حصد جائزة "أفضل ممثل عربي في الدراما" ضمن فعاليات حفل الموريكس دور 2026، الذي أقيم في لبنان.

وأكد عمرو سعد في تصريحات صحفيه، أن حصوله على جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما جعله يشعر بالرضا عما قدمة للجمهور، مشيرًا أن هذه الجائزة لها مكانة خاصة في قلبه، ووجه الشكر للجمهور على دعمة له خلال مشواره الفني.

وأضاف سعد، أنه يستعد لخوض السباق الرمضاني المقبل بعمل مختلف، موضحًا أنه سيعمل بكل جهد وسعي لكي يخرج هذا العمل بالشكل الذي يليق باسم مصر والمصريين.

حفل موريكس دور

يذكر أن حفل "موريكس دور" يقام سنويًا في العاصمة اللبنانية بيروت، للاحتفاء بنجوم الفن والغناء في الوطن العربي وتكريم أصحاب الإنجازات والأعمال المميزة.