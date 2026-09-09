تحصين 26 ألفًا و239 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمحافظة

في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الإجراءات الوقائية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز جهود الأمن الغذائي، تواصل مديرية الطب البيطري بالمحافظة تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، من خلال فرق التحصين المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة؛ لرفع معدلات التحصين والوقاية من الأمراض الوبائية والحد من مخاطر انتشارها.

وأوضح الدكتور عصام الكومي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، أن إجمالي أعداد الحيوانات التي تم تحصينها منذ انطلاق الحملة يوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري، بلغ 26 ألفًا و239 رأسًا، وذلك من خلال 41 فرقة بيطرية تغطي مختلف المناطق المستهدفة بالمحافظة، إلى جانب تنفيذ أعمال التوعية والإرشاد والترقيم والتسجيل البيطري، على أن تستمر أعمال الحملة حتى 27 سبتمبر الجاري.

وأهابت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بجميع المربين وأصحاب الثروة الحيوانية سرعة الاستجابة لفرق التحصين والتعاون معها، حفاظًا على الثروة الحيوانية، ودعمًا لاستدامة الإنتاج الحيواني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة.

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