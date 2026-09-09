محافظ الوادي الجديد: دعم مستشفى باريس المركزي بجهازين جديدين للأشعة والتحميض

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، موافقة وزارة الصحة والسكان على توريد جهازي أشعة عادية وجهاز تحميض ديجيتال جديدين لصالح مستشفى باريس المركزي، في إطار دعم الإمكانات الطبية والتشخيصية بالمستشفى، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأعربت المحافظ عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لحرص الوزارة المستمر على دعم القطاع الصحي بالمحافظة وتعزيز الاحتياجات العاجلة للمستشفيات.

وأكدت استمرار التنسيق مع الوزارة لتوفير المزيد من الاحتياجات الطبية ودعم المنشآت الصحية بالمحافظة.