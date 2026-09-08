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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عوض: بحث تفعيل دور غرف دبي بالقاهرة لتعريف الشركات الإماراتية بالفرص الاستثمارية

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

 التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد علي راشد لوتاه، الرئيس التنفيذي لغرف دبي، بحضور  منال عبد التواب، الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالإمارات، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم الشراكات بين البلدين.

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار أهمية الاستفادة من دور غرف دبي في ربط مجتمع الأعمال بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى إمكانية تفعيل دور مكتب غرف دبي بالقاهرة في تعريف الشركات الإماراتية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ومساندة الشركات الراغبة في التوسع بالسوق المصرية، إلى جانب إتاحة المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من دبي كبوابة للأسواق الإقليمية والدولية.

فرص لإقامة مشروعات وشراكات جديدة 

وأضاف أن هناك فرصًا لإقامة مشروعات وشراكات جديدة في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات المختلفة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة والتطوير العقاري، والتصنيع المرتبط بسلاسل الإمداد وإعادة التصدير، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم المساندة اللازمة للشركات الإماراتية العاملة في مصر وسرعة التعامل مع استفساراتها وتحدياتها.

ومن جانبه، أكد  محمد علي راشد لوتاه، أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين غرف دبي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يساهم في تعريف مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة لدى الجانبين، وتهيئة مزيد من المسارات أمام إقامة شراكات ومشروعات جديدة.

رئيس هيئة الاستثمار غرفة دبي مصر الإمارات التمثيل التجاري

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