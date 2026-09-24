وزير الخارجية السعودي: تعزيز التعاون أكثر أهمية لحماية أمن الطاقة العالمي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن تعزيز التعاون الدولي أصبح أكثر أهمية لحماية أمن الطاقة العالمي، مشددًا على أن ضمان سلامة الممرات المائية يمثل مسؤولية دولية مشتركة.

وقال بن فرحان، خلال تصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، إن السعودية ستواصل العمل مع شركائها لخفض التوترات، مع التزامها بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وحماية تدفق الطاقة، بالتوازي مع الدفاع عن أراضي المملكة ومصالحها.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن العبور الآمن عبر الممرات المائية «ليس محل تفاوض أو مساومة سياسية»، في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.

وأشار إلى أن التهديدات التي تطال البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب تؤثر على سلامة أطقم السفن، كما يمكن أن تعرقل تدفقات الطاقة، مؤكدًا أهمية تكثيف التنسيق الدولي لضمان أمن الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.

وتأتي تصريحات بن فرحان في ظل اضطرابات متزايدة في حركة الملاحة بالمنطقة، بالتزامن مع استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية والتطورات الأمنية في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وكان الوزير السعودي قد شارك في نيويورك في اجتماع وزاري تناول تعزيز التعاون الدولي بشأن الأمن البحري، وناقش المشاركون خلاله حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة وتأمين سلاسل الإمداد، باعتبارها عوامل مرتبطة بالاستقرار الإقليمي والدولي.

وتضع الرياض أمن الطاقة وحماية حركة التجارة البحرية ضمن الملفات الرئيسية في تحركاتها الدبلوماسية الحالية، مع تأكيدها العمل مع الشركاء لخفض التوترات والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية.