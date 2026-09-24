قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تداعيات التصعيد الإقليمي على مصر والعراق
حياته في خطر .. آخر تطورات الحالة الصحية لنجل سفير الاحتلال في أمريكا المُصاب بحادث دهس
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل قيمة الإيجار بعد الدعم حسب دخل الأسرة والمبلغ الذي يدفعه المواطن
الرئيس السيسي: الحلول السلمية السبيل لمواجهة أزمات المنطقة واحتواء التصعيد
أمين البحوث الإسلامية: خريجو الأزهر سفراء للعلم والاعتدال حول العالم
كرنك ولغات وبالمصري.. إطلاق تطبيقات وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي
الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لاحتواء أزمات المنطقة.. الحلول السلمية أولًا
مستشار خامنئي: المرحلة التالية من الحرب قد تصل إلى المحيط الهندي
محافظ القاهرة: بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالمنطقة الشمالية
لا تُسلّم بطاقة ATM للغرباء وحافظ على رقمك السري .. تحذيرات للمواطنين من البنك المركزي
وزير التخطيط يعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية مع بنك الاستثمار القومي بـ 298.8 مليار جنيه
شوبير يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأردنية زين عوض تطرح أغنيتها الجديدة "أهلا" باللهجة المصرية

زين عوض
زين عوض
سعيد فراج

طرحت الفنانة الأردنية زين عوض أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أهلا" باللهجة المصرية، في تجربة موسيقية جديدة تحمل أجواء من الحيوية والفرح، وتكشف عن لون مختلف في مسيرتها الفنية.

وتأتي أغنية "أهلا" بكلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة عبد الهادي، فيما شارك مصطفى أصلان في العزف على الجيتار، وتولى حجازي أعمال المكس والماستر، بينما تولى مهندس الصوت محمود عزت أعمال التراك الصوتي، وسُجلت الأغنية في استوديو ماجد المهندس.

وتقدم زين عوض من خلال العمل حالة موسيقية جديدة، بما يمنح صوتها مساحة مختلفة عن الألوان التي قدمتها خلال السنوات الماضية، والتي تنقلت خلالها بين الغناء العربي المصري، والطرب، واللون البدوي، إلى جانب الألوان الأردنية واللبنانية.

وتراهن الفنانة الأردنية في تجربتها الجديدة على تقديم نفسها بشكل مختلف، مستفيدة من قدرتها الصوتية على التعامل مع أكثر من لون غنائي، في خطوة تفتح أمامها مساحة لاستكشاف اتجاهات موسيقية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات الأغنية

كنت واحشني بقالنا كتير متقابلناش 

اهلا اهلا بيك يا حبيبي احلى ايام تانيها تتعاش

ويا سلام …

رجعت احلى الايام مبسوط وياك وتمام 

الدنيا دي جنبك جنة اياك تفارقني استنى

اجمل أيامي معاك والفرحة ساعة ملقاك

اهلا يا حبيبي لولاك ما اتهنى

قلبي قلبي خدت قلبي وانت غايب

ولما رجعت رجعلي معاك 

أنت عمري ايوا عمري واغلى الحبايب 

وانت رجعت عشان وحشاك

يا سلام 

رجعت احلى الايام مبسوط وياك وتمام

زين عوض.. مسيرة فنية متنوعة

وحصلت زين عوض على درجة البكالوريوس في تخصص الموسيقى من الأكاديمية الأردنية للموسيقى عام 2000، حيث تخصصت في الصوت والبيانو.

وشاركت زين عوض في عدد من الفعاليات والمهرجانات الفنية المهمة من بينها مهرجان جرش للثقافة والفنون عام 2021، ومهرجان الأردن للإعلام العربي، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء في مصر ووقف أيضا على مسرح الجمهور إلى جانب مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

 "زين"  طرحت ألبومها الأول بعنوان "على وعدي"، من إنتاج شركة دولار فيلم، وضم الألبوم مجموعة من الأغنيات التي تعاونت خلالها مع عدد من كبار الملحنين في مصر، من بينهم محمود خيامي، وأسامة الهندي، ومدحت خميس، وعادل حقي، وخالد البكري، ووائل الشرقاوي.

زين عوض الفنانة الأردنية زين عوض الأردن أغاني زين عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

الارصاد الجويه

سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات

محمد صلاح

مصطفى يونس: عرضت محمد صلاح على الأهلي مقابل مليون جنيه.. والصفقة لم تتم

عمرو زهران

إيقاف عمرو زهران 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه في واقعة مباراة الأهلي والقناة

البنزين

هل هناك زيادة قادمة في أسعار البنزين؟ .. رد حاسم من خبير اقتصادي

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

رئيس الوزراء

مدبولي: الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير لجوتيريش ويدعوه لزيارة القاهرة

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

علي غزلان

‎ بعد الانفصال الثالث.. ماذا حدث بين علي غزلان وفرح شعبان؟

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد