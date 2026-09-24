الأردنية زين عوض تطرح أغنيتها الجديدة "أهلا" باللهجة المصرية

طرحت الفنانة الأردنية زين عوض أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أهلا" باللهجة المصرية، في تجربة موسيقية جديدة تحمل أجواء من الحيوية والفرح، وتكشف عن لون مختلف في مسيرتها الفنية.

وتأتي أغنية "أهلا" بكلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة عبد الهادي، فيما شارك مصطفى أصلان في العزف على الجيتار، وتولى حجازي أعمال المكس والماستر، بينما تولى مهندس الصوت محمود عزت أعمال التراك الصوتي، وسُجلت الأغنية في استوديو ماجد المهندس.

وتقدم زين عوض من خلال العمل حالة موسيقية جديدة، بما يمنح صوتها مساحة مختلفة عن الألوان التي قدمتها خلال السنوات الماضية، والتي تنقلت خلالها بين الغناء العربي المصري، والطرب، واللون البدوي، إلى جانب الألوان الأردنية واللبنانية.

وتراهن الفنانة الأردنية في تجربتها الجديدة على تقديم نفسها بشكل مختلف، مستفيدة من قدرتها الصوتية على التعامل مع أكثر من لون غنائي، في خطوة تفتح أمامها مساحة لاستكشاف اتجاهات موسيقية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات الأغنية

كنت واحشني بقالنا كتير متقابلناش

اهلا اهلا بيك يا حبيبي احلى ايام تانيها تتعاش

ويا سلام …

رجعت احلى الايام مبسوط وياك وتمام

الدنيا دي جنبك جنة اياك تفارقني استنى

اجمل أيامي معاك والفرحة ساعة ملقاك

اهلا يا حبيبي لولاك ما اتهنى

قلبي قلبي خدت قلبي وانت غايب

ولما رجعت رجعلي معاك

أنت عمري ايوا عمري واغلى الحبايب

وانت رجعت عشان وحشاك

يا سلام

رجعت احلى الايام مبسوط وياك وتمام

زين عوض.. مسيرة فنية متنوعة

وحصلت زين عوض على درجة البكالوريوس في تخصص الموسيقى من الأكاديمية الأردنية للموسيقى عام 2000، حيث تخصصت في الصوت والبيانو.

وشاركت زين عوض في عدد من الفعاليات والمهرجانات الفنية المهمة من بينها مهرجان جرش للثقافة والفنون عام 2021، ومهرجان الأردن للإعلام العربي، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء في مصر ووقف أيضا على مسرح الجمهور إلى جانب مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

"زين" طرحت ألبومها الأول بعنوان "على وعدي"، من إنتاج شركة دولار فيلم، وضم الألبوم مجموعة من الأغنيات التي تعاونت خلالها مع عدد من كبار الملحنين في مصر، من بينهم محمود خيامي، وأسامة الهندي، ومدحت خميس، وعادل حقي، وخالد البكري، ووائل الشرقاوي.