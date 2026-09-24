الفنان العالمي جنسن أكليس يتعاقد على مسلسل جديد .. التفاصيل الكاملة

تعاقد الفنان العالمي جنسن أكليس علي بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "Rules of Prey".

العمل تنتمي أحداثه في إطار من الجريمة وتدور أحداث المسلسل حول محقق، يجسده أكليس، أثناء تحقيقه في سلسلة جرائم قتل ارتُكبت خصيصًا لتوجيه رسالة إليه.

ويجسد جنسن أكليس شخصية Lucas Davenport، وهو محقق سابق في شرطة Minneapolis ، حيث ترك العمل وانعزل عن عالم التحقيقات ، لكن سلسلة من جرائم القتل الغامضة تدفعه للعودة إلى العمل، خصوصًا بعدما يكتشف أن الجرائم تحمل رسائل موجهة إليه شخصيًا.

المثير أن القاتل ليس مجرد مجرم عادي؛ فهو ذكي للغاية ولديه منظومة أخلاقية وقواعد خاصة به، ويبدو أن لديه ثأرًا شخصيًا من دافنبورت

تفاصيل العمل:

المسلسل مأخوذ من رواية Rules of Prey الصادرة عام 1989 للكاتب الأمريكي John Sandford، وهي الرواية الأولى ضمن سلسلة Prey الطويلة التي تتمحور حول شخصية Lucas Davenport