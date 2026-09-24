قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كييف تحت التأهب الجوي منذ أكثر من 10 ساعات.. تفاصيل
3 دول أوروبية تسمح بعبور طائرة نتنياهو رغم مذكرة توقيف الجنائية الدولية
الذهب يتحرك في نطاق ضيق قبل قرار الفائدة.. وتراجع الصادرات 44%
الإعلان عن صندوق مصري لدعم الاستثمار في أفريقيا خلال منتدى العلمين
الرئيس السيسي: حريصون على التواصل مع مؤسسات الدولة العراقية
السعودية .. الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في مكة والطائف وجدة وينبع وتبوك
قبل مباراة القمة مع الأهلي.. ماذا قدم الزمالك حاليا بالدوري المصري؟
الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف مساعدات لأوكرانيا بقيمة نحو 3 مليارات يورو
بعد انتقادات «عراقجي» .. إشادة عسكرية وسياسية واسعة بخطاب الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة
أمطار غزيرة تضرب مطروح اليوم.. تجمعات مياه في الشوارع والأجهزة التنفيذية تتحرك
إينار تانجين: أمريكا ترى الصين تهديدًا وجوديًا وتسعى إلى احتوائها |فيديو
وزير التعليم : الالتحاق بالمدرسة لا يعني بالضرورة تحقق التعلم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأوكازيون الصيفي.. تخفيضات تصل إلى 50% وتحذير من العروض الوهمية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يمثل الأوكازيون الصيفي فرصة مهمة أمام المواطنين الراغبين في شراء السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، خاصة مع تنوع العروض التي تقدمها المحال والمنشآت التجارية خلال فترة التصفية الموسمية.

 وفي المقابل، تزداد أهمية الرقابة على الأسواق للتأكد من جدية التخفيضات، وحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة والعروض الوهمية التي قد لا تعكس انخفاضًا حقيقيًا في الأسعار.

ويأتي الأوكازيون الصيفي في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، ومساعدة التجار على تصريف المخزون، خاصة السلع والمنتجات المرتبطة بالمواسم التي يقترب موعد انتهائها، بما يحقق استفادة مشتركة بين المستهلك والتاجر.

وأوضح صلاح عامر، المتخصص في أخبار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفي يعد تصفية موسمية تنظمها وزارة التموين بهدف تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين وأصحاب المحال، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، ودعم حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

تخفيضات الأوكازيون الصيفي تصل إلى 50%

قال صلاح عامر، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المشاركة في الأوكازيون الصيفي اختيارية بالنسبة إلى المحال والمنشآت التجارية، موضحًا أن الأوكازيون لا يقتصر على محال الملابس فقط، وإنما يشمل أنشطة تجارية متنوعة.

وأشار إلى أن نسب التخفيضات المعلنة خلال الأوكازيون تتراوح بين 15% و50%، وفقًا للسلع والمحال المشاركة، لافتًا إلى أن التخفيضات الحقيقية يمكن أن تسهم في زيادة المنافسة بين التجار، وجذب المستهلكين، وتحريك حركة المبيعات.

وتتيح هذه التخفيضات للمواطنين فرصة مقارنة الأسعار بين المحال المختلفة، والبحث عن المنتجات التي يحتاجون إليها بتكلفة أقل، خاصة في ظل اهتمام الأسر بإدارة نفقاتها والحد من المصروفات المرتبطة بشراء السلع والاحتياجات اليومية.

الأوكازيون يساهم في تصريف المخزون

وأوضح أن الأوكازيون الصيفي يحقق فائدة مزدوجة لكل من المستهلك والتاجر، إذ يحصل المستهلك على فرصة لشراء المنتجات بأسعار مخفضة، بينما يتمكن التاجر من تصريف المخزون الموجود لديه وتحويله إلى سيولة مالية يمكن إعادة ضخها في دورة التجارة.

وتظهر أهمية تصريف المخزون بصورة أكبر في المنتجات الموسمية، التي يرتبط الطلب عليها بفترة زمنية محددة، إذ يحتاج التجار إلى بيع الكميات المتبقية مع انتهاء الموسم والاستعداد لعرض منتجات جديدة تتناسب مع الموسم التالي.

وتساعد فترة الأوكازيون على تحريك السلع الموجودة داخل المحال، بدلًا من استمرار تخزينها لفترات طويلة، كما تمنح التجار فرصة لتجديد المنتجات المعروضة والاستفادة من العائد المالي الناتج عن عمليات البيع.

ولا تقتصر أهمية الأوكازيون على تقديم تخفيضات للمستهلكين فقط، وإنما تمتد إلى دعم النشاط التجاري وزيادة حركة التداول داخل الأسواق، خاصة عندما تكون الخصومات المعلنة حقيقية وتتناسب مع الأسعار السابقة للمنتجات.

الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون

وحول آليات التأكد من جدية التخفيضات، أكد صلاح عامر أن الأجهزة الرقابية تتابع المحال والمنشآت التجارية المشاركة في الأوكازيون، للتأكد من أن الأسعار المخفضة المعلنة تعكس خصومات حقيقية، وليست مجرد عروض وهمية تستهدف جذب المستهلكين.

وأوضح أن أعمال الرقابة تشمل جهاز حماية المستهلك، ومأموري الضبط القضائي، والإدارة العامة لشؤون التموين والتجارة الداخلية، من خلال المرور على المحال ومراجعة الأسعار المعلنة والتحقق من حقيقة التخفيضات المقدمة.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الممارسات التجارية غير المنضبطة، والتأكد من التزام المحال بالضوابط المنظمة للأوكازيون، بما يضمن حصول المواطن على السلعة بالسعر المعلن، ويمنع التلاعب بالأسعار قبل الإعلان عن الخصومات.

وتكتسب الرقابة على العروض أهمية خاصة خلال مواسم التخفيضات، نظرًا إلى زيادة إقبال المواطنين على الشراء، وهو ما يستدعي التأكد من وضوح البيانات الخاصة بالمنتج، والسعر السابق، والسعر بعد الخصم.

الفواتير تكشف حقيقة التخفيضات

وأشار صلاح عامر إلى أن الأجهزة الرقابية تعتمد في التحقق من جدية التخفيضات على فواتير الشراء أو الفواتير الضريبية، إلى جانب مراجعة السعر السابق للمنتج، للتأكد من أن نسبة الخصم المعلنة تمثل تخفيضًا حقيقيًا.

وتساعد الفواتير في معرفة السعر الذي اشترى به التاجر المنتج، ومقارنة ذلك بالسعر المعلن قبل الأوكازيون والسعر المحدد خلال فترة التخفيضات. ومن خلال هذه المراجعة، يمكن التحقق من مدى صحة الخصم المعلن وعدم تقديم أسعار غير دقيقة للمستهلكين.

وتؤكد ضوابط وزارة التموين المتعلقة بالأوكازيون ضرورة الإعلان بوضوح عن السعر السابق للسلعة والسعر خلال فترة التصفية، بما يسمح للمستهلك بالتعرف إلى قيمة التخفيض قبل اتخاذ قرار الشراء.

ويعد الإعلان الواضح عن الأسعار من العناصر الأساسية لحماية المستهلك، لأنه يتيح له إجراء مقارنة حقيقية بين السعر قبل الخصم والسعر بعده، بدلًا من الاعتماد على النسبة المعلنة فقط دون معرفة القيمة الفعلية للتخفيض.

كيف يستفيد المستهلك من عروض الأوكازيون؟

يمكن للمستهلك الاستفادة من عروض الأوكازيون الصيفي من خلال مقارنة الأسعار بين أكثر من محل، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى نسبة الخصم المعلنة على المنتج.

كما يجب الانتباه إلى السعر السابق للسلعة والسعر بعد التخفيض، والتأكد من وضوح بيانات المنتج، خاصة إذا كان العرض يتضمن نسبة خصم كبيرة.

ومن المهم كذلك الاحتفاظ بالفاتورة بعد الشراء، لأنها تمثل مستندًا يوضح تفاصيل العملية التجارية، ويمكن الرجوع إليها عند وجود مشكلة تتعلق بالمنتج أو السعر أو شروط الاستبدال والاسترجاع.

ويُفضل أن يحدد المستهلك احتياجاته قبل التوجه إلى المحال، حتى لا تتحول التخفيضات إلى سبب لشراء منتجات غير ضرورية، خاصة مع تعدد العروض والإعلانات خلال فترة الأوكازيون.

كما أن مقارنة الأسعار لا تقتصر على قيمة الخصم المعلنة، وإنما تشمل جودة المنتج ومدى ملاءمته لاحتياجات المشتري، إلى جانب التأكد من أن السعر النهائي يمثل قيمة مناسبة مقابل السلعة المعروضة.

الأوكازيون الصيفي الاكاوزيون 2026 عروض الأوكازيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

محمد صلاح

مصطفى يونس: عرضت محمد صلاح على الأهلي مقابل مليون جنيه.. والصفقة لم تتم

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

الزمالك

الفوز بالقمة.. تفاصيل جلسة عمر جابر والونش مع لاعبي الزمالك

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

ترشيحاتنا

فتوى تريندز

فتوى تريندز| القضايا الرقمية تتصدر المشهد الإفتائي بنسبة 38%.. التريندات الدينية تتفاعل مع قضايا المجتمع بنسبة 54%

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

محافظ الفيوم ووكيل قطاع المعاهد يفتتحان معهد أبو بكر الصديق الأزهري

محافظ الفيوم ووكيل قطاع المعاهد يفتتحان معهد أبو بكر الصديق الأزهري

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد