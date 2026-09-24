الأوكازيون الصيفي.. تخفيضات تصل إلى 50% وتحذير من العروض الوهمية

يمثل الأوكازيون الصيفي فرصة مهمة أمام المواطنين الراغبين في شراء السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، خاصة مع تنوع العروض التي تقدمها المحال والمنشآت التجارية خلال فترة التصفية الموسمية.

وفي المقابل، تزداد أهمية الرقابة على الأسواق للتأكد من جدية التخفيضات، وحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة والعروض الوهمية التي قد لا تعكس انخفاضًا حقيقيًا في الأسعار.

ويأتي الأوكازيون الصيفي في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، ومساعدة التجار على تصريف المخزون، خاصة السلع والمنتجات المرتبطة بالمواسم التي يقترب موعد انتهائها، بما يحقق استفادة مشتركة بين المستهلك والتاجر.

وأوضح صلاح عامر، المتخصص في أخبار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفي يعد تصفية موسمية تنظمها وزارة التموين بهدف تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين وأصحاب المحال، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، ودعم حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

تخفيضات الأوكازيون الصيفي تصل إلى 50%

قال صلاح عامر، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المشاركة في الأوكازيون الصيفي اختيارية بالنسبة إلى المحال والمنشآت التجارية، موضحًا أن الأوكازيون لا يقتصر على محال الملابس فقط، وإنما يشمل أنشطة تجارية متنوعة.

وأشار إلى أن نسب التخفيضات المعلنة خلال الأوكازيون تتراوح بين 15% و50%، وفقًا للسلع والمحال المشاركة، لافتًا إلى أن التخفيضات الحقيقية يمكن أن تسهم في زيادة المنافسة بين التجار، وجذب المستهلكين، وتحريك حركة المبيعات.

وتتيح هذه التخفيضات للمواطنين فرصة مقارنة الأسعار بين المحال المختلفة، والبحث عن المنتجات التي يحتاجون إليها بتكلفة أقل، خاصة في ظل اهتمام الأسر بإدارة نفقاتها والحد من المصروفات المرتبطة بشراء السلع والاحتياجات اليومية.

الأوكازيون يساهم في تصريف المخزون

وأوضح أن الأوكازيون الصيفي يحقق فائدة مزدوجة لكل من المستهلك والتاجر، إذ يحصل المستهلك على فرصة لشراء المنتجات بأسعار مخفضة، بينما يتمكن التاجر من تصريف المخزون الموجود لديه وتحويله إلى سيولة مالية يمكن إعادة ضخها في دورة التجارة.

وتظهر أهمية تصريف المخزون بصورة أكبر في المنتجات الموسمية، التي يرتبط الطلب عليها بفترة زمنية محددة، إذ يحتاج التجار إلى بيع الكميات المتبقية مع انتهاء الموسم والاستعداد لعرض منتجات جديدة تتناسب مع الموسم التالي.

وتساعد فترة الأوكازيون على تحريك السلع الموجودة داخل المحال، بدلًا من استمرار تخزينها لفترات طويلة، كما تمنح التجار فرصة لتجديد المنتجات المعروضة والاستفادة من العائد المالي الناتج عن عمليات البيع.

ولا تقتصر أهمية الأوكازيون على تقديم تخفيضات للمستهلكين فقط، وإنما تمتد إلى دعم النشاط التجاري وزيادة حركة التداول داخل الأسواق، خاصة عندما تكون الخصومات المعلنة حقيقية وتتناسب مع الأسعار السابقة للمنتجات.

الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون

وحول آليات التأكد من جدية التخفيضات، أكد صلاح عامر أن الأجهزة الرقابية تتابع المحال والمنشآت التجارية المشاركة في الأوكازيون، للتأكد من أن الأسعار المخفضة المعلنة تعكس خصومات حقيقية، وليست مجرد عروض وهمية تستهدف جذب المستهلكين.

وأوضح أن أعمال الرقابة تشمل جهاز حماية المستهلك، ومأموري الضبط القضائي، والإدارة العامة لشؤون التموين والتجارة الداخلية، من خلال المرور على المحال ومراجعة الأسعار المعلنة والتحقق من حقيقة التخفيضات المقدمة.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الممارسات التجارية غير المنضبطة، والتأكد من التزام المحال بالضوابط المنظمة للأوكازيون، بما يضمن حصول المواطن على السلعة بالسعر المعلن، ويمنع التلاعب بالأسعار قبل الإعلان عن الخصومات.

وتكتسب الرقابة على العروض أهمية خاصة خلال مواسم التخفيضات، نظرًا إلى زيادة إقبال المواطنين على الشراء، وهو ما يستدعي التأكد من وضوح البيانات الخاصة بالمنتج، والسعر السابق، والسعر بعد الخصم.

الفواتير تكشف حقيقة التخفيضات

وأشار صلاح عامر إلى أن الأجهزة الرقابية تعتمد في التحقق من جدية التخفيضات على فواتير الشراء أو الفواتير الضريبية، إلى جانب مراجعة السعر السابق للمنتج، للتأكد من أن نسبة الخصم المعلنة تمثل تخفيضًا حقيقيًا.

وتساعد الفواتير في معرفة السعر الذي اشترى به التاجر المنتج، ومقارنة ذلك بالسعر المعلن قبل الأوكازيون والسعر المحدد خلال فترة التخفيضات. ومن خلال هذه المراجعة، يمكن التحقق من مدى صحة الخصم المعلن وعدم تقديم أسعار غير دقيقة للمستهلكين.

وتؤكد ضوابط وزارة التموين المتعلقة بالأوكازيون ضرورة الإعلان بوضوح عن السعر السابق للسلعة والسعر خلال فترة التصفية، بما يسمح للمستهلك بالتعرف إلى قيمة التخفيض قبل اتخاذ قرار الشراء.

ويعد الإعلان الواضح عن الأسعار من العناصر الأساسية لحماية المستهلك، لأنه يتيح له إجراء مقارنة حقيقية بين السعر قبل الخصم والسعر بعده، بدلًا من الاعتماد على النسبة المعلنة فقط دون معرفة القيمة الفعلية للتخفيض.

كيف يستفيد المستهلك من عروض الأوكازيون؟

يمكن للمستهلك الاستفادة من عروض الأوكازيون الصيفي من خلال مقارنة الأسعار بين أكثر من محل، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى نسبة الخصم المعلنة على المنتج.

كما يجب الانتباه إلى السعر السابق للسلعة والسعر بعد التخفيض، والتأكد من وضوح بيانات المنتج، خاصة إذا كان العرض يتضمن نسبة خصم كبيرة.

ومن المهم كذلك الاحتفاظ بالفاتورة بعد الشراء، لأنها تمثل مستندًا يوضح تفاصيل العملية التجارية، ويمكن الرجوع إليها عند وجود مشكلة تتعلق بالمنتج أو السعر أو شروط الاستبدال والاسترجاع.

ويُفضل أن يحدد المستهلك احتياجاته قبل التوجه إلى المحال، حتى لا تتحول التخفيضات إلى سبب لشراء منتجات غير ضرورية، خاصة مع تعدد العروض والإعلانات خلال فترة الأوكازيون.

كما أن مقارنة الأسعار لا تقتصر على قيمة الخصم المعلنة، وإنما تشمل جودة المنتج ومدى ملاءمته لاحتياجات المشتري، إلى جانب التأكد من أن السعر النهائي يمثل قيمة مناسبة مقابل السلعة المعروضة.