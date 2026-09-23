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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأوكازيون الصيفي 2026.. تخفيضات تصل إلى 50% وكيف تتأكد من حقيقة الخصم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يمثل الأوكازيون الصيفي فرصة أمام المواطنين لشراء مختلف السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، خاصة المنتجات والملابس الموسمية، بالتزامن مع سعي التجار إلى تصريف المخزون وتنشيط حركة البيع والشراء.

ومع انتشار العروض والتخفيضات خلال فترة الأوكازيون، تزداد أهمية التأكد من أن الخصومات المعلنة حقيقية وليست مجرد عروض وهمية، وهو ما يتم من خلال عدد من الإجراءات الرقابية التي تستهدف حماية المستهلك.

تخفيضات تصل إلى 50% خلال الأوكازيون الصيفي

وأوضح صلاح عامر، المتخصص في أخبار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفي يمثل تصفية موسمية تهدف إلى تحقيق توازن بين مصلحة المستهلك والتاجر.

وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن المشاركة في الأوكازيون اختيارية بالنسبة للمحال والمنشآت التجارية، كما أن التخفيضات لا تقتصر على محال الملابس فقط، وإنما يمكن أن تشمل أنشطة تجارية وسلعًا مختلفة.

وتتراوح نسب التخفيضات المعلنة خلال الأوكازيون بين 15% و50%، وفقًا للعروض التي يقدمها كل محل والسلع التي يتم طرحها خلال فترة التصفية.

لماذا يلجأ التجار إلى الأوكازيون؟

يساعد الأوكازيون التجار على تصريف المخزون الموجود لديهم، خاصة المنتجات المرتبطة بمواسم معينة، مع اقتراب انتهاء الموسم والاستعداد لطرح منتجات جديدة.

كما يساهم بيع المنتجات بأسعار مخفضة في توفير سيولة للتاجر يمكن إعادة ضخها في النشاط التجاري، بالتزامن مع تنشيط حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

وفي المقابل، يستفيد المستهلك من إمكانية الحصول على بعض المنتجات بأسعار أقل من الأسعار المعتادة، خاصة في ظل تعدد المحال والعروض خلال فترة الأوكازيون.

كيف تعرف أن الخصم حقيقي؟

من أهم الأسئلة التي تشغل المستهلكين خلال فترة الأوكازيون: هل الخصم المعلن حقيقي بالفعل أم أن السعر تم رفعه قبل وضع نسبة التخفيض؟

وتعمل الجهات الرقابية على متابعة المحال والمنشآت المشاركة في الأوكازيون للتأكد من جدية التخفيضات المعلنة وعدم تقديم عروض وهمية للمستهلكين.

وتشمل الرقابة جهاز حماية المستهلك ومأموري الضبط القضائي والإدارة العامة لشؤون التموين والتجارة الداخلية، من خلال المرور على المحال والتحقق من الأسعار ونسب التخفيضات المعلنة.

الفواتير تكشف السعر الحقيقي للسلعة

ويتم الاستعانة بفواتير شراء السلع والفواتير الضريبية للتحقق من حقيقة الأسعار ونسب الخصم، إلى جانب مراجعة السعر السابق للمنتج قبل طرحه ضمن عروض الأوكازيون.

ويتيح ذلك للجهات الرقابية التأكد من أن التخفيض المعلن يعكس انخفاضًا حقيقيًا في السعر، وليس مجرد تغيير في السعر قبل الإعلان عن الخصم.

ضرورة الإعلان عن السعر قبل وبعد الخصم

ومن الضوابط المهمة خلال فترة الأوكازيون، الإعلان بصورة واضحة عن السعر السابق للسلعة والسعر بعد التخفيض.

ويمنح هذا الإجراء المستهلك فرصة أكبر للمقارنة ومعرفة قيمة الخصم الفعلية قبل اتخاذ قرار الشراء، بدلًا من الاعتماد فقط على النسبة المئوية المعلنة في الإعلان.

نصائح للمستهلك قبل الشراء

ومع انتشار العروض خلال فترة الأوكازيون، يجب على المستهلك مقارنة الأسعار بين أكثر من محل قبل الشراء، وعدم الاعتماد على نسبة الخصم المعلنة وحدها.

كما يفضل التأكد من السعر السابق للسلعة، وفحص المنتج جيدًا قبل إتمام عملية الشراء، والاحتفاظ بالفاتورة التي تثبت عملية الشراء وقيمة المنتج.

الأوكازيون فرصة للتاجر والمستهلك

ويستهدف الأوكازيون الصيفي تحقيق استفادة متبادلة بين المستهلك والتاجر، من خلال توفير منتجات بأسعار مخفضة، وفي الوقت نفسه مساعدة التجار على تصريف المخزون وتنشيط حركة المبيعات.

ومع تعدد العروض ونسب التخفيضات، تظل معرفة السعر الحقيقي قبل وبعد الخصم من أهم الخطوات التي تساعد المستهلك على الاستفادة من الأوكازيون، والتأكد من أن التخفيض المعلن يعكس خصمًا حقيقيًا على سعر السلعة.


 

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