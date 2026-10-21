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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مستشارة وزير الثقافة للتراث غير المادي : الثقافة أسلوب حياة يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية بالمجتمع

مستشارة وزير الثقافة للتراث غير المادي
مستشارة وزير الثقافة للتراث غير المادي
أ ش أ

 أكدت الدكتورة نهلة إمام مستشارة وزير الثقافة للتراث غير المادي، أن الثقافة ليست مجرد معرفة أو فنون، وإنما أسلوب حياة يسهم في جعل حياة الناس أكثر سعادة ورفاهية وإنجازا، من خلال ترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع.

وقالت إمام ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن منتدى مصر ينعقد للمرة الأولى في توقيت فارق، في ظل التحولات الكثيرة التي شهدتها المنطقة، مشيرة إلى أهمية المناقشات التي شهدها المنتدى، ولا سيما جلسات التعليم والثقافة.

وأوضحت أن جلسة الثقافة شهدت مشاركة عدد من المتحدثين الذين تناولوا جوانب مختلفة من الثقافة، بمشاركة ممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة، إلى جانب فنانين وصانعة محتوى، بما أتاح تنوعا في الرؤى المطروحة حول دور الثقافة في المجتمع.

وأضافت أن الثقافة تؤدي دوراً مهما في ترسيخ القيم الإيجابية، مثل العدل والإنجاز في العمل والنظام، مؤكدة أن مسؤولية وزارة الثقافة لا تقتصر على تقديم الفنون بهدف الترفيه، بل تمتد إلى الإسهام في غرس هذه القيم وتعزيزها في الحياة اليومية.

وأشارت إلى أن ترسيخ القيم الإيجابية مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق المؤسسات الثقافية وحدها، بل تشمل الأسرة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية، وهو ما يتطلب تكامل الجهود بينها لتحقيق هذا الهدف.

ولفتت إلى أهمية الاستفادة من تلاقي الأفكار وتنوع الرؤى التي يطرحها المشاركون في المنتدى، إلى جانب الرجوع إلى دراسات علماء الاجتماع للتعرف على السبل المناسبة لتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.

وأكدت مستشارة وزير الثقافة، أن منتدى مصر يمثل خطوة نحو جمع المتخصصين والجمهور في مساحة مشتركة للحوار وتبادل الأفكار، بما يسهم في إثراء النقاش حول القضايا المجتمعية والبحث عن آليات فعالة لترسيخ القيم الإيجابية.

الدكتورة نهلة إمام مستشارة وزير الثقافة للتراث غير المادي ل ترسيخ القيم الإيجابية منتدى مصر

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