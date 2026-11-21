غادر الجناح الدولي لنادي باريس سان جيرمان ديزيريه دويه الملعب على نقالة، بعدما تعرض لإصابة في ركبته اليمنى في الدقيقة 38 من مواجهة نيس السبت ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وأثناء محاولته الاستدارة بالكرة، تعرض الجناح الدولي لالتواء في الركبة قبل أن يسقط أرضاً متألماً، ما أثار قلق زملائه الذين طالبوا بسرعة دخول الجهاز الطبي إلى أرض الملعب.

تلقى دويه العلاج لدقائق عدة على أرض الملعب قبل أن يغادر محمولاً على نقالة، وهو في حزن بالغ وواضعاً يديه على رأسه، فيما حرص قائده البرازيلي ماركينيوس على مواساته، قبل أن يحل الإسباني فيران توريس بديلا له في الدقيقة 44.

وكان دويه قد سجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في شباك مضيفه نيس في الدقيقة 32 في المواجهة التي جرت ضمن الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.