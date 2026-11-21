تواصل مبادرة "يوم في قريتنا "فعالياتها بمراكز المحافظة وذلك في إطار جهود اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، وتكثيف التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية للوقوف على احتياجات المواطنين والتعامل الفوري معها.

حيث شهدت قرية كفر الباجور التابعة لمركز الباجور تنفيذ عدد من الأعمال الخدمية شملت رفع 200 طن من المخلفات والتراكمات بالطريق العام ومنطقة مشروع سنجلف، إلى جانب زراعة أشجار الزينة بمدخل القرية، وتنفيذ أعمال قص وتقليم الأشجار بالطريق العام ومحيط المدارس.

كما تم المرور المخابز البلدية بقريتي كفر الباجور وسنجلف، للتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل والأوزان والمواصفات القانونية لرغيف الخبز، ومستوى النظافة العامة والمرور أيضا على الوحدة الصحية ، ومتابعة انتظام العمل وتواجد أطقم النوبتجية، والتأكد من استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال العطلة الرسمية

كما تضمنت الأعمال تنفيذ تسوية وتمهيد وتوسيع طريق مشروع سنجلف وطريق مشروع العمارية، فضلاً عن صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرية، لتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والطرق فيما تم تحرير 6محاضر إشغال طريق ورفع 17 حالة إشغال فوري، خلال حملة لرفع الإشغالات المخالفة بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية وصول مبادرة "يوم في قريتنا" بمختلف قرى المحافظة، وفق خطة تستهدف الانتقال تباعاً من قرية إلى أخرى، مشدداً على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ الأعمال، والتأكد من تحقيق المستهدف منها وفقًا للأولويات الفعلية لكل قرية.