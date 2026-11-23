يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في مشواره الإفريقي، وذلك عقب تحقيقه فوزًا مهمًا على حساب الجونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الفارس الأبيض في حصد ثلاث نقاط ثمينة خارج ملعبه، بعدما تألق المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ وسجل هدفي الزمالك، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار والوصول إلى النقطة 22، محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

تتجه أنظار جماهير القلعة البيضاء إلى المواجهة المقبلة للفريق، والتي تجمعه بنظيره الإفريقي التونسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والإفريقي التونسي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل الزمالك المواجهة الإفريقية بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تجاوز عقبة الجونة وتحقيق الفوز في الدوري المحلي، وهو ما يمنح لاعبيه دفعة قوية قبل بداية مشوارهم في دور المجموعات.

الزمالك يبحث عن بداية قوية في دوري أبطال إفريقيا

يسعى الزمالك لتحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإفريقي التونسي، ومواصلة المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأبيض في استغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين بعد الفوز الأخير، مع مواصلة الاعتماد على العناصر المتألقة، وفي مقدمتها الفلسطيني عدي الدباغ، الذي خطف الأنظار بتسجيل ثنائية أمام الجونة.

نتيجة مباراة الزمالك والجونة

كان الزمالك قد حقق الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل عدي الدباغ هدفي الزمالك خلال الدقيقتين العاشرة والسابعة عشرة، بينما أحرز أحمد رضا هدف الجونة الوحيد في الدقيقة 90.

وبهذا الانتصار، رفع الزمالك رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، ليواصل مطاردة فرق المقدمة، قبل تحويل تركيزه إلى المواجهة الإفريقية المرتقبة أمام الإفريقي التونسي.