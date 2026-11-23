رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار جنسن هوانغ في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، معتبرا أن ذلك يمثل تطورا إيجابيا للشراكة بين الشركة وقطاع التكنولوجيا في إسرائيل، ولصناعة الذكاء الاصطناعي عالميا.

وقال نتنياهو، في منشور باللغة الإنجليزية عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن الشراكة بين «إنفيديا» وقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي حققت قيمة كبيرة للمجتمع والاقتصاد في إسرائيل.

وأضاف أن استمرار قيادة هوانغ للشركة يمثل «خبرا سارا» لهذه الشراكة، وكذلك لصناعة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

كما أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخله لدى مجلس إدارة شركة «إنفيديا» للضغط من أجل إعادة مؤسسها جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، كاشفًا أنه أجرى اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع أعضاء المجلس لإقناعهم بالتراجع عن قرار استبعاده، في خطوة أثارت انتقادات حادة من قيادات الحزب الديمقراطي، الذين اتهموه بتقديم مصالح أسواق المال على حساب الأمن القومي الأمريكي.