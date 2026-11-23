أثار الإعلامي مهيب عبد الهادي الجدل بشأن مستقبل القيادة الفنية للنادي الأهلي، بعد الخسارة أمام بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حل النادي الأهلي أحد الحسامين.. حسام حسن وحسام البدري".

وحقق فريق بيراميدز فوزاً غالياً على فريق الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين ، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز يتلاعب بـ الأهلي بثنائية كريم حافظ ومصطفى فتحي

وسجل ثنائية نادي بيراميدز في شباك الأهلي كريم حافظ في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 27 نقطة في المركز الأول ، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن الفريق السماوي.