علق الإعلامي عمرو أديب بسخرية على خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عمرو أديب، خلال تصريحات تلفزيونية: «لازم النادي الأهلي يجدد الثقة في عموتة الليلة دي، مش كل شوية هنغير مدرب».

وجاءت تصريحات أديب في ظل حالة الجدل التي أعقبت خسارة الأهلي أمام بيراميدز، بعدما ظهر الفريق الأحمر بأداء متراجع، ولم يتمكن من تقديم المستوى المنتظر طوال أحداث المباراة.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز مصطفى فتحي تقدم الفريق السماوي بالهدف الثاني في الدقيقة 48، ليحسم أصحاب الأرض المواجهة لصالحهم بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، وسط تساؤلات بشأن مستقبل الجهاز الفني بعد الهزيمة أمام بيراميدز.