أعلنت وزارة الدفاع البولندية، اليوم السبت، توقيع اتفاق مع شركة "بالانتير تكنولوجيز" الأمريكية لتزويد القوات المسلحة ببرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة وصفها وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش بأنها تمثل نقلة مهمة في تطوير القدرات العملياتية للجيش.

ونسبت وكالة الأنباء البولندية إلى كوسينياك كاميش قوله، عقب مراسم توقيع الاتفاق، إنه يمثل أحد أهم المحطات في تاريخ القوات المسلحة البولندية ومسيرة تحولها وتحديثها، مُشيرًا إلى أنه جاء بعد ثلاث سنوات من التحليل والاختبارات والتدريبات والتعاون مع الشركة، بما في ذلك أعمال أجريت في الولايات المتحدة.

وأوضح وزير الدفاع البولندي أن البرمجيات الجديدة ستستخدم على مستوى مختلف أفرع القوات المسلحة، بما يشمل هيئة الأركان العامة والقوات الجوية والبحرية والقوات البرية والقوات الخاصة، بما يعزز قدراتها في التعامل مع المعلومات ودعم اتخاذ القرارات العسكرية.

وأكد كوسينياك كاميش أن البيانات والخوادم ومفاتيح الوصول إلى النظام ستظل تحت السيطرة الحصرية للجيش البولندي، مشددا على أن بلاده تشتري أداة تكنولوجية، لكن المعلومات التي تدخلها إلى النظام أو تستخرجها منه ستظل ملكا لبولندا وحدها.

وأضاف الوزير أنه يتوقع ظهور معلومات مضللة وادعاءات غير صحيحة بشأن المشروع، في ظل أهمية الاتفاق بالنسبة إلى عملية تحديث القوات المسلحة البولندية وتطوير قدراتها.