في لفتة إنسانية لدعم ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أعلن الإعلامي عمرو أديب تسليم ملاك جلال، أحد الناجين من الحادث المأساوي، سيارة جديدة بدلًا من سيارته التي احترقت خلال الواقعة، وذلك هدية مقدمة من حزب حماة الوطن.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه عبر فضائية MBC MASR، إن تسليم السيارة الجديدة تم بالفعل، في خطوة تستهدف مساندة أحد المتضررين من الحادث وتعويضه عن الخسائر التي لحقت به جراء اشتعال النيران في سيارته.

وأضاف عمرو أديب: «في شيء جميل حصل الآن، تم تسليم ملاك جلال أحد الناجين من حادث الوراق عربية جديدة، بدلًا من سيارته المحروقة في الحادث، هدية من حزب حماة الوطن».

وتأتي هذه المبادرة في إطار التحركات المجتمعية لمساندة المتضررين من الحادث، الذي شهد اشتعال النيران في عدد من السيارات على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وسط حالة واسعة من التضامن مع أسر الضحايا والناجين من الواقعة.

وتسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية تكاتف المؤسسات والأحزاب والقوى المجتمعية لتقديم الدعم للمتضررين، ومساندة الأسر التي فقدت ذويها أو تعرضت لخسائر مادية جراء الحادث.