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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاف يختار يارا عاطف ممثلة مصر ببطولة دوري أبطال افريقيا للسيدات

يارا عاطف
يارا عاطف
عبدالله هشام

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف الحكم المساعد الدولي يارا عاطف لتمثل مصر في بطولة دوري أبطال افريقيا للسيدات.

كما اختار الكاف الدولية السابقة، هيام بركة عضو لجنة الحكام الرئيسية، محاضرا ومقيما للمحكمات بنفس البطولة.

يذكر أن بطولة أبطال افريقيا للسيدات تقام في الأول من نوفمبر المقبل وتستمر حتى 15 من نفس الشهر.

مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا

وتستضيف مصر منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر.

تضم المجموعة الأولى نادي "إف سي مسار - ممثل الدولة المضيفة مصر - إلى جانب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، واتحاد الفتح الرياضي المغربي، وفريق ليكي فوتبول الكاميروني.

وستجمع المباراة الافتتاحية، المقررة في الأول من نوفمبر، بين إف سي مسار وماميلودي صنداونز؛ وهي مواجهة تعيد إلى الأذهان المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية في نسخة عام 2024، التي انتهت بفوز النادي المصري بنتيجة 1-0، ويستعد الفريقان الآن لخوض مواجهة أخرى يُتوقع أن تكون قوية ومحتدمة.

أما المجموعة الثانية، فتضم حامل اللقب، نادي الجيش الملكي المغربي، إلى جانب كاومبي مسلم ليديز الأوغندي، ويو إس فاس باماكو المالي، بالإضافة إلى ممثل عن منطقة اتحاد غرب أفريقيا لكرة القدم (WAFU) - المنطقة "ب"، الذي لم يُحدد هويته بعد.

الاتحاد الافريقي لكرة القدم يارا عاطف دوري أبطال افريقيا للسيدات دوري أبطال افريقيا نادي مسار

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