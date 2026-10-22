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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يتابع عمر عبدالمجيد استعداداً لضمه لمعسكر منتخب مصر

عمر عبدالمجيد
عمر عبدالمجيد
عبدالله هشام

أكد الإعلامي خالد الغندور أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر،  يتابع تطورات مستوى عمر عبدالمجيد، لاعب فريق جرويتير فورت الألماني، تمهيدا لحسم موقفه من الانضمام إلى المعسكرات المقبلة للفراعنة.

وأضاف «الغندور» عبر برنامجه ستاد المحور، وطلب الجهاز الفني لمنتخب مصر، تقريرا عن اللاعب، يتضمن مستواه ومشاركاته مع فريقه، إلى جانب تقييم إمكاناته الفنية ومدى قدرته على تقديم الإضافة للمنتخب، في ظل رغبة حسام حسن في توسيع قاعدة الاختيارات ومنح الفرصة لعناصر جديدة خلال المرحلة المقبلة.

بديل حسام حسن خلال الإيقاف

في سياق أخر كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن هوية المدير الفني الذي سيتولى قيادة منتخب مصر خلال مباراتي مالاوي المقرر إقامتهما في نوفمبر المقبل، حال استمرار إيقاف حسام حسن المدير الفني للفراعنة، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على خلفية أحداث مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى أن طارق سليمان سيتولى قيادة منتخب مصر خلال مباراتي مالاوي في نوفمبر المقبل، حال عدم تخفيض العقوبة الموقعة على التوأم.

وأضاف أن اتحاد الكرة سيتقدم باستئناف ضد قرار إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن لمدة 3 مباريات، في محاولة لتخفيف العقوبة قبل المواجهتين المقبلتين.

وأوضح أن اتحاد الكرة سيعمل على ترتيب مباراة ودية في وقت لاحق، حال عدم تخفيض العقوبة، بما يسمح بعودة حسام حسن لقيادة المنتخب بصورة طبيعية خلال شهر مارس المقبل، وفقًا لما ذكره الإعلامي.

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