بدء اجتماع مجلس الزمالك.. وغياب 3 أعضاء عن الحضور

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعه، اليوم الخميس، بمقر النادي، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والرياضية، وسط غياب 3 من أعضاء المجلس، وفقًا للمعلومات المتداولة.

وشهد الاجتماع غياب هشام نصر، نائب رئيس النادي، بسبب وفاة زوج شقيقته، إلى جانب حسين السيد وأحمد خالد حسانين، عضوي مجلس الإدارة، لتواجدهما خارج مصر.

ويأتي الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بشؤون النادي، في مقدمتها ملف المدير الرياضي، ومستقبل شركة الكرة، وتحديد موعد الجمعية العمومية، إلى جانب مستحقات فرق الألعاب الجماعية وأوضاع فريق كرة القدم النسائية.

وكان من المنتظر أن يبحث المجلس عددًا من القرارات الإدارية والتنظيمية خلال الاجتماع، في ظل الملفات المطروحة على طاولة الإدارة خلال الفترة الحالية.