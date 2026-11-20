تنطلق النسخة الثالثة من مهرجان «يو تي إتش» بالمتحف المصري الكبير، تحت شعار «عمل قيد التطوير»، اليوم الجمعة، بمشاركة أكثر من 120 متحدثا، وبرنامج يضم جلسات نقاشية وورش عمل وعروضا موسيقية ومسابقة للأفلام القصيرة، في مجالات الأزياء والسينما والموسيقى والطعام والرياضة والذكاء الاصطناعي، بمشاركة شخصيات عالمية بينها تريفور نواه، ويستمر يومين.

