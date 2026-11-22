تحتوي الفاكهة بشكل طبيعي على السكر، لذا يعتقد الكثيرون أنهم لا يستطيعون الاستمتاع بها أثناء معاناتهم من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

مع ذلك، تحتوي الفاكهة أيضاً على الألياف، التي تُبطئ عملية الهضم وتساعد على منع ارتفاع نسبة السكر (الجلوكوز) في الدم، خاصةً عند تناولها مع الدهون الصحية أو الأطعمة الغنية بالبروتين، كما تُوفر الفاكهة مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لصحة عامة جيدة.

لذا، لا ينبغي لمن يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم تجنب الفاكهة تماماً، بل يُنصح باختيار أنواع الفاكهة ذات المحتوى المنخفض من السكر

التوت

تحتوي جميع الفواكه على السكر والألياف، وهما نوعان من الكربوهيدرات، ومع ذلك، تحتوي بعض الفواكه على نسبة أعلى من الألياف ونسبة أقل من السكر، مما يساعد على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم .

تعتبر ثمار التوت من أفضل الخيارات للسيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم .

"من الصعب جداً اختيار فاكهة واحدة فقط، ولكن إذا نظرنا إلى التركيب الغذائي، فسيتعين علينا اختيار التوت، فهو يوفر أكبر قدر من الألياف وأقل كمية من السكر، مما قد يساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز"، وفقا لموقع Verywell

تحتوي حصة كوب واحد من التوت على 8 غرامات من الألياف و14.6 غرامًا من الكربوهيدرات، تشير بعض الأبحاث المحدودة إلى أن تناول التوت قد يساعد في خفض ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذا التأثير.

كما تساعد الألياف على إبطاء معدل امتصاص السكر من الطعام، وبالطبع، هناك تأثيرات أخرى على مستوى الجلوكوز، مثل ما تناولته مع التوت - فالبروتين والدهون سيقللان أيضًا من ارتفاع الجلوكوز

الافوكادو

يُعدّ الأفوكادو خيارًا جيدًا آخر، فقد وجدت دراسة حديثة أن البالغين الذين تناولوا الأفوكادو كانوا أقل عرضة للإصابة بداء السكري مقارنةً بمن لم يتناولوه، كما ربطت دراسة أخرى بين تناول الأفوكادو وانخفاض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.

لو كان عليّ اختيار فاكهة واحدة للتحكم الأمثل في ارتفاع نسبة السكر في الدم، لاخترت الأفوكادو، فهي مصدر للدهون الصحية والألياف، كما أنها منخفضة الكربوهيدرات بشكل طبيعي.

تحتوي الحصة الواحدة، أو نصف حبة أفوكادو، على حوالي 4.6 غرام من الألياف و6 غرامات من الكربوهيدرات، إذا رغبت في تناول المزيد من الأفوكادو، يمكنك إضافته بسهولة إلى مجموعة متنوعة من الأطباق الحلوة أو المالحة.

كما يتميز لب الأفوكادو بنعومته، مما يمنح العصائر قوامًا كريميًا يكاد يكون عديم الطعم، ويمتزج بسهولة مع مجموعة متنوعة من الإضافات اللذيذة مثل الجبن

تناول الفاكهة مع البروتين والدهون الصحية

إن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل التوت والأفوكادو والفواكه الأخرى، مع مصدر للبروتين أو الدهون الصحية، يبطئ عملية الهضم ويساعد على منع ارتفاع نسبة السكريات في مجرى الدم بسرعة كبيرة.

لذلك يفضل إضافة التوت إلى الزبادي أو الجبن القريش مع بذور الشيا أو بذور الشوفان، أو إضافته إلى السلطات، أو مزجه في العصائر.

جرب تناول الفاكهة الكاملة الطازجة أو المجمدة بدلاً من شرب عصير الفاكهة، الذي يفتقر إلى الألياف، أو تناول الفاكهة المعلبة، التي غالباً ما تكون معبأة في عصائر سكرية.

حتى أكثر أنواع الفاكهة فائدةً لن تعالج مشكلة ارتفاع نسبة السكر في الدم بمفردها، فالعادات الغذائية، والنوم، والحركة، والرعاية الطبية كلها عوامل مهمة.

وتُعدّ جميع أنواع الفاكهة مناسبةً لمعظم الأنظمة الغذائية، بالإضافة إلى فوائدها من مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات والمعادن

المصدر health