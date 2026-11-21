كرامبل الشوكولاتة والكمثرى من الحلويات المميزة والمختلفة، ويمكن تحضير كرامبل الشوكولاتة والكمثرى بخطوات بسيطة وسهلة.

مقادير كرامبل الشوكولاتة والكمثرى

25 جرام سكر بني

8 جرام نشا

½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

900 جرام كمثرى متماسكة ولكن ناضجة مقشرة ومنزوعة البذور ومقطعة إلى شرائح ½ سم

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج

للتوبينج:

95 جرام دقيق متعدد الاستخدامات

75 جرام شوفان

70 جرام سكر بني

½ ملعقة صغيرة ملح

84 جرام زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة ومقطعة إلى مكعبات

85 جرام شوكليت شيبس دارك

طريقة تحضير كرامبل الشوكولاتة والكمثرى

سخّني الفرن إلى 190°C. ادهن قالب خبز مقاس 20 × 20 سم بالزبدة، واتركه جانبًا.

لتحضير الحشوة: في وعاء كبير، اخفقي السكر البني والنشا والقرفة لتفكيك أي تكتلات.

ضيفي الكمثرى وعصير الليمون وقلّب برفق لتغطيتها، ثم انقلي الكمثرى إلى القالب المُجهز وافردها في طبقة متساوية.

لتحضير التوبينج:

اخلطي الدقيق والشوفان والسكر البني والملح. قلّب ليمتزج، ضيفي مكعبات الزبدة إلى الوعاء، وباستخدام يديك، اخلط واضغط الخليط معًا حتى تتكوّن فتات كبيرة وثقيلة ولا تبقى أي أجزاء جافة. أضف الشوكولاتة وقلّب.

وزّع التوبينج بالتساوي فوق خليط الفاكهة، مع ترك أي كتل كبيرة كما هي.

اخبزي حتى تغلي عصارة الفاكهة حول حواف القالب ويصبح التوبينج ذهبيًا ومتماسكًا عند اللمس، لمدة 35 إلى 40 دقيقة، اتركه ليبرد لمدة لا تقل عن 10 دقائق قبل التقديم