لا تقتصر زيادة الوزن أو السمنة على المظهر الخارجي فحسب، بل هي حالات صحية تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة للفرد.

يمكن للوزن الزائد أن يؤثر على القلب، والأوعية الدموية، والكبد، والكلى، والمفاصل، وحتى الصحة النفسية، لذا، فإن فهم أسباب زيادة الوزن واختيار استراتيجيات فعالة ومبنية على أسس علمية لإنقاص الوزن يعد أمراً جوهرياً لتحقيق نتائج طويلة الأمد.

ما هي السمنة؟

السمنة هي حالة تتسم بتراكم مفرط للدهون في الجسم، مما يؤثر سلباً على الصحة، وعادةً ما يتم تقييمها باستخدام مؤشر كتلة الجسم (BMI).

تزيد السمنة بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بحالات صحية مثل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان.

طرق مُثبتة لإنقاص الوزن بفعالية

- حسّن عاداتك الغذائية

اختر الأطعمة المغذية مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون؛ وقلل من الأطعمة المُصنّعة.

تناول وجباتك بانتظام وفي أوقاتها المُحددة

قد يؤدي تفويت الوجبات أو تناول الطعام بشكل غير منتظم إلى اضطراب عملية الأيض، مما يُسبب الإفراط في تناول الطعام.

- اشرب كمية كافية من الماء

يُساعد الترطيب الجيد على دعم عملية الأيض، وغالبًا ما يُخلط بين العطش والجوع.

- مارس الرياضة بانتظام

استهدف ممارسة ١٥٠ دقيقة على الأقل من النشاط البدني أسبوعيًا، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات أو تمارين القوة لتعزيز عملية الأيض.

- احصل على قسط كافٍ من النوم

يؤدي نقص النوم إلى زيادة هرمونات الجوع (الجريلين) وانخفاض هرمونات الشبع (اللبتين)، مما يُسبب الإفراط في تناول الطعام.

- إدارة التوتر

يؤدي التوتر إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، مما قد يحفز الشهية، ويزيد من الرغبة في تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالدهون.

- استخدام أدوات التتبع والمراقبة

تساعد أدوات مثل تطبيقات حساب السعرات الحرارية، والساعات الذكية، والموازين الرقمية في مراقبة استهلاك الطاقة وتتبع مستوى التقدم.

- التقليل من الوجبات الخفيفة والأطعمة عالية السعرات الحرارية

ينبغي تجنب الأطعمة المقلية، والحلويات؛ فهي غنية بالسعرات الحرارية لكنها لا تمنح شعوراً بالشبع.

- استشارة أخصائي تغذية أو مختص في الرعاية الصحية

يمكن لأخصائيي التغذية والأطباء وضع خطط غذائية ورياضية مخصصة تتناسب مع الاحتياجات الفردية.

- التخطيط على المدى الطويل والالتزام

إن فقدان الوزن ليس حلاً سريعاً؛ بل يتطلب إجراء تغييرات مستدامة في نمط الحياة لضمان صحة دائمة.