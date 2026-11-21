قد يكون نقص الحديد أكثر شيوعًا مما تتصور، إذ يصيب ما يقارب ملياري شخص حول العالم، وغالبًا ما يصاحب نقص الحديد أعراض مزعجة، تشمل التعب، والتهيج، والدوار، وحتى عدم القدرة على ممارسة الرياضة.

وبينما يؤثر نقص الحديد على كل من الرجال والنساء، فإن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بسبب عوامل مثل الحيض وبعض الاختلافات البيولوجية

كما هو الحال مع أي عنصر غذائي أساسي، يحتاج جسمك إلى الحديد ليعمل بشكل سليم، فهو عنصر أساسي في كل شيء بدءًا من تخليق الحمض النووي وحتى نقل الأكسجين، ولكن على عكس العناصر الغذائية المهمة الأخرى، لا يملك الجسم طريقة محددة للتخلص من الحديد الزائد، مما يعني أن توازن الحديد في الجسم يُحافظ عليه في الغالب من خلال كمية الحديد التي يمتصها الجسم.

وهذا يجعل امتصاص الحديد الكافي أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مخزون الحديد الصحي

في حين أن هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في نقص الحديد، بما في ذلك عدم كفاية تناول الطعام وفقدان الدم وضعف الامتصاص، فإن الباحثين يواصلون التحقيق في عوامل أخرى قد تؤثر على حالة الحديد.

في الآونة الأخيرة، وجدت دراسة نُشرت في مجلة التغذية أن المستويات المرتفعة من البروتين الدهني (أ)، أو Lp(a) - وهو بروتين دهني يحمل الكوليسترول في الدم - قد تكون مرتبطة بانخفاض مخزون الحديد وضعف الاستجابة لمكملات الحديد لدى النساء اللواتي يعانين من انخفاض مخزون الحديد

ماذا توصلت إليه الدراسة؟

قام الباحثون بدراسة الارتباطات بين تركيزات Lp(a) ومؤشرات حالة الحديد وفقر الدم والالتهاب قبل وبعد التدخل الذي استمر ثمانية أسابيع.

وجد الباحثون أن ارتفاع تركيز البروتين الدهني (أ) قبل بدء الدراسة يرتبط بانخفاض مستوى الفيريتين ومستوى الحديد الكلي في الجسم، يشير هذا إلى أن المشاركين الذين لديهم مستويات أعلى من البروتين الدهني (أ) عند بدء الدراسة كانوا يميلون إلى امتلاك مخزون حديد أقل قبل تناول المكملات، بعد ثمانية أسابيع من بدء الدراسة، وجد الباحثون أيضًا أن المشاركين الذين لديهم مستويات أعلى من البروتين الدهني (أ) قبل بدء الدراسة كانوا مرتبطين بانخفاض مستوى الحديد في الدم بعد تناول المكملات.

يشير هذا إلى أن ارتفاع مستوى البروتين الدهني (أ) قد يرتبط بانخفاض استجابة نقل الحديد بعد تناول المكملات

المثير للاهتمام أنهم اكتشفوا أن ارتفاع تركيزات البروتين الدهني (أ) الأساسية يرتبط أيضًا بارتفاع مستويات البروتين التفاعلي C، وهو مؤشر للالتهاب، بعد التدخل، وهذا أمر مهم لأن البروتين الدهني (أ) بروتين دهني ذو خصائص التهابية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات البروتين الدهني (أ) محدد وراثيًا إلى حد كبير، ويميل إلى البقاء مستقرًا نسبيًا طوال فترة البلوغ، مما قد يؤدي إلى التعرض طويل الأمد للالتهاب، والذي بدوره قد يؤثر على استقلاب الحديد