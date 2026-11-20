نقص الحديد من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تصيب النساء في مختلف المراحل العمرية، خاصة مع غزارة الدورة الشهرية أو الحمل أو عدم الحصول على كميات كافية من الحديد من الطعام، وقد لا تنتبه بعض النساء إلى الإصابة به في البداية، بسبب تشابه أعراضه مع الإرهاق الناتج عن ضغوط الحياة اليومية.

ويحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والمسؤول عن نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، لذلك قد يؤدي نقصه إلى الإصابة بفقر الدم والشعور بالتعب وضعف التركيز وأعراض أخرى تؤثر على النشاط اليومي.

7 علامات تكشف نقص الحديد عند النساء

1. الإرهاق والتعب المستمر

الشعور بالتعب والإجهاد رغم الحصول على قسط كافٍ من النوم من أبرز علامات نقص الحديد، إذ لا يحصل الجسم على الأكسجين الذي يحتاجه بالقدر الكافي عند انخفاض الهيموجلوبين.

2. شحوب الوجه والجلد

تلاحظ المرأة تغير لون البشرة وظهورها بشكل شاحب، خاصة في الوجه والشفاه وداخل الجفون السفلية، نتيجة انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم.

3. تساقط الشعر وضعف الأظافر

يرتبط نقص الحديد بتساقط الشعر وزيادة ضعفه، كما يمكن أن تصبح الأظافر هشة وسهلة التكسر، وفي بعض الحالات المتقدمة قد تظهر عليها تقعرات تشبه شكل الملعقة.

4. الصداع والدوخة

يؤدي نقص الحديد وفقر الدم الناتج عنه إلى الشعور بالصداع والدوخة، خاصة عند بذل مجهود أو الوقوف بسرعة، نتيجة انخفاض قدرة الدم على نقل الأكسجين.

5. ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب

تشعر المرأة بضيق التنفس عند صعود السلالم أو ممارسة الأنشطة اليومية، كما يمكن أن تلاحظ زيادة ضربات القلب أو الشعور بالخفقان، خاصة في حالات فقر الدم الأكثر وضوحًا.

6. برودة اليدين والقدمين

تعاني بعض النساء المصابات بنقص الحديد من برودة الأطراف، نتيجة تأثير انخفاض الهيموجلوبين على وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

7. صعوبة التركيز وضعف الانتباه

يؤثر نقص الحديد على النشاط الذهني، فتشعر المرأة بصعوبة التركيز وضعف الانتباه وتراجع القدرة على أداء المهام اليومية بكفاءة.

ما أسباب نقص الحديد عند النساء؟

توجد عدة أسباب قد تؤدي إلى انخفاض مخزون الحديد في الجسم، أبرزها:

غزارة الدورة الشهرية وفقدان كميات كبيرة من الدم.

الحمل وزيادة احتياجات الجسم من الحديد.

عدم تناول أطعمة غنية بالحديد بصورة كافية.

ضعف امتصاص الحديد نتيجة بعض مشكلات الجهاز الهضمي.

فقدان الدم بسبب نزيف الجهاز الهضمي في بعض الحالات.

كيف يمكن التأكد من نقص الحديد؟

لا يكفي ظهور الأعراض وحدها لتشخيص نقص الحديد، لأن هذه العلامات قد ترتبط بمشكلات صحية أخرى، لذلك يُنصح بإجراء بعض التحاليل، أبرزها:

صورة دم كاملة (CBC) لمعرفة مستوى الهيموجلوبين ومؤشرات كرات الدم الحمراء.

تحليل مخزون الحديد (Ferritin) لتقييم كمية الحديد المخزنة في الجسم.

تحليل الحديد بالدم وفقًا لتقييم الطبيب والحاجة الطبية.

أطعمة تساعد على الوقاية من نقص الحديد

يمكن دعم احتياجات الجسم من الحديد من خلال تناول مجموعة من الأطعمة، أبرزها:

اللحوم الحمراء والكبدة. العدس والفول والحمص. السبانخ والخضراوات الورقية. البيض. البذور والمكسرات. الأسماك والمأكولات البحرية.

كما يساعد تناول مصادر فيتامين C مثل البرتقال والجوافة والفلفل الألوان مع الوجبات النباتية على تحسين امتصاص الحديد.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمر الشعور بالإرهاق أو الدوخة أو تساقط الشعر، فمن الأفضل إجراء الفحوصات اللازمة واستشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب، خاصة إذا كانت الدورة الشهرية غزيرة.

ويجب عدم تناول مكملات الحديد دون التأكد من الحاجة إليها، لأن زيادة الحديد في الجسم قد تسبب أضرارًا صحية.

المصدر: منظمة الصحة العالمية (WHO)