يعد السينابون من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير السينابون في المنزل بالعديد من الوصفات المختلفة والمميزة .

وإليكم طريقة بسيطة وسهلة لتحضير السينابون

مقادير السينابون

3 كوب دقيق

رشة ملح

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

بيضة

1 باكو فانيليا

¼ كوب زبدة لينة

½ كوب لبن

ماء للعجن

للحشو:

½ كوب زبدة

½ كوب سكر

¼ كوب عسل أسود

2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

الوجه:

سكر بودر

لبن

طريقة تحضير سينابون

أخلطي الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح

ضيفي البيضة والفانيليا والزبدة واللبن والماء

قلبي كل المكونات حتى الحصول على عجينة

غطي العجينة وتترك لتتخمر

أفردي العجينة بالنشابة

للحشو:

أخلطي القرفة مع السكر والعسل الأسود والزبدة

أفردي الخليط على العجينة

تلف العجينة رول على الحشو

قطعي العجين وترص في صينية في شكل حلزوني

توضع في الفرن حتى تمام النضج

يخلط اللبن والسكر البودرة

ضعي خليط السكر البودرة على الوجه

يقدم السينابون