يعتاد كثيرون على السهر لساعات طويلة وتناول وجبة العشاء في وقت متأخر من الليل، دون الانتباه إلى التأثيرات الصحية المحتملة لهذه العادات، خاصة عند تناول وجبات كبيرة قبل النوم مباشرة، وهو ما قد يؤثر على جودة النوم والهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

وتشير الأبحاث إلى أن توقيت تناول الطعام لا يقل أهمية عن نوعيته وكميته، إذ يرتبط تناول العشاء في وقت متأخر ببعض التغيرات في عملية التمثيل الغذائي، فضلًا عن احتمالية زيادة اضطرابات النوم لدى بعض الأشخاص.

كيف يؤثر تناول العشاء متأخرًا على صحتك؟

1- اضطراب مستويات السكر في الدم

أظهرت دراسة منشورة في دورية Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism أن تناول العشاء في الساعة العاشرة مساءً، مقارنة بالسادسة مساءً، ارتبط بارتفاع مستويات السكر في الدم وانخفاض معدل حرق الدهون خلال الليل لدى مجموعة صغيرة من المتطوعين الأصحاء.

2- زيادة احتمالات الحموضة وارتجاع المريء

تناول الطعام قبل النوم مباشرة قد يزيد الشعور بالحموضة وارتجاع أحماض المعدة، خاصة عند الاستلقاء بعد الوجبة بفترة قصيرة، ما قد يسبب عدم الراحة ويؤثر على النوم.

3- اضطراب جودة النوم

قد يؤدي تناول وجبة كبيرة قبل النوم إلى الشعور بالامتلاء وعدم الراحة، كما أظهرت دراسة تجريبية أن تناول العشاء قبل النوم بساعة ارتبط بانخفاض استمرارية النوم لدى مجموعة من النساء الشابات.

ما الأضرار المحتملة للسهر المستمر؟

لا تقتصر المشكلة على تناول الطعام في وقت متأخر، بل إن السهر المتكرر وقلة النوم قد يؤثران على انتظام الساعة البيولوجية للجسم، ويرتبطان باضطرابات الشهية والتركيز والمزاج، وقد يؤثران على الصحة الأيضية على المدى الطويل.

كيف تتجنبين أضرار العشاء المتأخر والسهر؟

احرصي على تناول العشاء قبل موعد النوم بساعتين إلى 3 ساعات، خاصة إذا كنت تعانين من الحموضة.

تجنبي الوجبات الدسمة والمقلية قبل النوم.

ثبتي مواعيد النوم والاستيقاظ قدر الإمكان.

ابتعدي عن المشروبات المحتوية على الكافيين في الساعات المتأخرة.

اختاري وجبة عشاء خفيفة ومتوازنة تحتوي على البروتين والخضراوات.

المصدر: الجمعية الأمريكية للقلب