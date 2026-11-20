يجب أن يحرص مرضى السكري على تناول الأطعمة الصحية، والحفاظ على نظام غذائي متوازن، يمكن للوجبات الخفيفة البسيطة أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

يقدم أخصائي التغذية لدينا بعض الخيارات الغنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية لمرضى السكري.

- الفستق

يحتوي الفستق على 6 جرامات من البروتين و3 غرامات من الألياف لكل أونصة، مما يجعله وجبة خفيفة ممتازة للتحكم في مستوى السكر في الدم، تشير الأبحاث إلى أن الفستق قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم دون التسبب في ارتفاعات مفاجئة

- تفاح مع زبدة المكسرات

يُعدّ التفاح مصدراً جيداً للألياف، وثبت أن له تأثيراً إيجابياً على مستوى السكر في الدم عند تناوله بمفرده، ومع ذلك، عند تناوله مع زبدة المكسرات ، التي تُضيف البروتين والدهون الصحية، قد تُساعد هذه الوجبة الخفيفة في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

تساعد الفول السوداني والمكسرات الشجرية ، مثل اللوز والكاجو والجوز، على خفض مستوى السكر في الدم أثناء الصيام، ومستوى السكر في الدم بعد الوجبات، ومستوى الهيموجلوبين السكري (HbA1c) (وهو مقياس لمستوى السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية).

للحصول على فوائد إضافية في خفض نسبة السكر في الدم، رشّ التفاح بالقرفة قبل غمسه في زبدة المكسرات المفضلة لديك

- بودنج الشيا

تحتوي ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا على 10 غرامات من الألياف و6 غرامات من البروتين، وهو مزيج يدعم تنظيم مستوى السكر في الدم، عند مزجها مع الحليب، تُصبح وجبة خفيفة لذيذة تُشبه البودنج، أضف القرفة والفواكه الغنية بالألياف مثل التوت لمزيد من التحكم في مستوى السكر في الدم، انتبه لكمية السكر المُضاف، فقد يُؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، مما يُقلل من فوائد بذور الشيا.

- البيض المسلوق

تحتوي البيضة المسلوقة على 6 غرامات من البروتين ولا تحتوي على أي كربوهيدرات، مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية للحفاظ على مستوى السكر في الدم، ويرتبط تناول البيض بانتظام بانخفاض مستوى السكر في الدم أثناء الصيام وتحسين حساسية الأنسولين.

يمكنك تقديمه مع تفاحة أو توت للحصول على مزيج أكثر إشباعاً

- الجبن القريش

يحتوي نصف كوب من الجبن القريش على 12 إلى 15 غرامًا من البروتين، وهو من الأطعمة الغنية بالبروتين والمنخفضة الكربوهيدرات التي لا تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم، وتشير 21 دراسة أيضًا إلى أن منتجات الألبان قد تدعم حساسية الأنسولين، مما يساعد على الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

لتناول وجبة خفيفة مالحة، قدميها مع الخيار والبسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة، أما إذا كنتِ تفضلين شيئًا أكثر حلاوة، فأضيفي فاكهة طازجة مثل الشمام أو التوت الأزرق أو شرائح الكمثرى أو الأناناس.