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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من محافظة البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أمطار رعدية على مناطق متفرقة

قالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع اليوم فرص أمطار رعدية أيضا على مناطق ومن وسط وجنوب الصعيد ومناطق من وسط وجنوب  سيناء، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى .

أوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، خريفي مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

فيما شهد الطقس صباحا، تكوناً للشبورة المائية من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً.

حالة الطقس اليوم في مصر

وكشفت هيئة الأرصاد عن وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريباً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصاً لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً مساءً بنسبة حدوث 30% تقريباً على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب ووسط سيناء على فترات متقطعة. 

كما توجد فرص ضعيفة جداً خلال الطقس اليوم، لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريباً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط للرياح وتحذيرات عاجلة من السحب الرعدية

وأفادت هيئة الأرصاد بوجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تشكل السحب الرعدية بنسبة حدوث تصل إلى 40% تقريباً، حيث قد يصاحبها نشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، بالإضافة إلى ضربات البرق المصاحبة للسحب.

وأهابت الهيئة بكافة الجهات المعنية والمواطنين ضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات والنشرات الدورية الصادرة عنها.

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