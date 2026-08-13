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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تعزيزًا للوعي الديني والمجتمعي... جامعة الأزهر تنظم برنامجًا للملتقيات الطلابية بالتعاون مع مجمع البحوث

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
عبد الرحمن محمد

تنظم جامعة الأزهر بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية (اللجنة العليا للدعوة) برنامجًا للملتقيات الطلابية بكليات الجامعة، بداية من العام الجامعي الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦م.

يهدف البرنامج إلى تعزيز التواصل مع طلاب وطالبات جامعة الأزهر، لتنمية وعيهم الديني وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة التي تروج على المنصات الرقمية في ظل الانفتاح اللامحدود لتداول المعلومات، وترسيخ قيم الوسطية التي تحملها رسالة الأزهر.

كما تركز محاور ملتقيات البرنامج على مناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب، إلى جانب طرح قضايا المرأة ودورها في بناء الأسرة والمجتمع، والتوعية بالقيم الأسرية، إضافة إلى التأصيل الإسلامي لموضوعات أخرى تهم العديد من فئات المجتمع مثل كبار السن والطفل، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي وديني متوازن لدى الطلاب.

كما يتضمن البرنامج عددًا من الموضوعات والقضايا الفكرية التي تمس اهتمامات الشباب وتحدياتهم، من أبرزها: مناقشة تأثير صُنّاع المحتوى في تشكيل وعي الشباب واتجاهاتهم، وتفكيك الجزر الفكرية للإلحاد والعلمانية ومناقشة أبرز منطلقاتهما وشبهاتهما، بما يسهم في تعزيز الوعي الفكري وترسيخ القدرة على الحوار والنقاش العلمي، إضافة إلى تسليط الضوء على الشبهات المثارة حول القرآن الكريم والسنة النبوية، من خلال التأصيل العلمي والموضوعي، والتأكيد على حقوق ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

كما يتناول البرنامج مناقشة أبعاد استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة المعاصرة، وسبل التعامل الواعي والمسؤول معها وبيان سبل الإفادة منها في مختلف المجالات، مع الحفاظ على القيم المجتمعية والدينية

ينظم البرنامج برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر وفضيلة الدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والدكتور حسن يحي، الأمين العام المساعد لشئون الدعوة العليا بالمجمع.

جامعة الأزهر العام الدراسي الجديد مجمع البحوث

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