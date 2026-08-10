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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع البلطي وقفزة مفاجئة للجمبري.. ماذا حدث في أسعار الأسماك اليوم؟

تحركات جديدة في أسعار السمك اليوم بالأسواق
تحركات جديدة في أسعار السمك اليوم بالأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، تحركات جديدة بين الارتفاع والانخفاض، مع تراجع أسعار عدد من الأنواع المهمة، في مقدمتها الجمبري الممتاز والسبيط والقاروص والوقار، بينما سجلت أنواع أخرى ارتفاعات ملحوظة، أبرزها الجمبري والماكريل والسردين.

وتصدرت الانخفاضات أسعار الجمبري الممتاز، الذي تراجع بأكثر من 31 جنيهًا للكيلو، في الوقت الذي شهدت فيه بعض الأنواع الأخرى زيادات تجاوزت 30 جنيهًا، لتتواصل التحركات في سوق الأسماك اليوم.

أسعار البلطي اليوم

تراجع سعر كيلو البلطي الممتاز بقيمة جنيه و79 قرشًا، ليسجل 104.21 جنيه.

وانخفض سعر كيلو البلطي الأسواني بقيمة 3 جنيهات و18 قرشًا، ليصل إلى 94.03 جنيه.

كما تراجع سعر كيلو البلطي الصغير بمقدار جنيه و64 قرشًا، ليسجل 71.54 جنيه.

البلطي

وانخفض سعر كيلو فيليه البلطي بقيمة 3 جنيهات و83 قرشًا، ليصل إلى 182.31 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

تراجع سعر كيلو الجمبري الممتاز بقيمة 31.81 جنيه، ليسجل 505.09 جنيه.

وانخفض سعر كيلو السبيط بمقدار 10.40 جنيه، ليصل إلى 348.12 جنيه.

وسجل سعر كيلو الوقار تراجعًا قدره 16.74 جنيه، ليبلغ 289.29 جنيه.

كما انخفض سعر كيلو القاروص بقيمة 16.42 جنيه، ليسجل 283.33 جنيه.

الأسماك

وتراجع سعر كيلو الكابوريا بمقدار 4.76 جنيه، ليصل إلى 175.51 جنيه.

وانخفض سعر كيلو الموسى بقيمة 12.19 جنيه، ليسجل 290.92 جنيه.

كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي بمقدار 4.04 جنيه، ليصل إلى 134.54 جنيه.

وانخفض سعر كيلو المكرونة الخليجي بقيمة 6.09 جنيه، ليسجل 123.38 جنيه.

وتراجع سعر كيلو المرجان الممتاز بمقدار 10.21 جنيه، ليصل إلى 189.40 جنيه.

كما انخفض سعر كيلو المرجان المتوسط بقيمة 5.66 جنيه، ليسجل 156.30 جنيه.

وتراجع سعر كيلو البربوني المتوسط بمقدار 3.87 جنيه، ليصل إلى 174.29 جنيه.

وانخفض سعر كيلو القرش بقيمة 21.50 جنيه، ليسجل 108.04 جنيه.

كما تراجع سعر كيلو الحدادي بمقدار جنيهين و60 قرشًا، ليصل إلى 91.94 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر كيلو الجمبري الجامبو بقيمة 18.77 جنيه، ليصل إلى 634.20 جنيه.

وصعد سعر كيلو الجمبري الصغير بمقدار 18.70 جنيه، ليسجل 298.36 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو الجمبري المتوسط بقيمة جنيهين و32 قرشًا، ليصل إلى 408.77 جنيه.

وسجل سعر الماكريل المجمد ارتفاعًا قدره 5.84 جنيه للكيلو، ليصل إلى 179.90 جنيه.

وارتفع سعر السردين المجمد بمقدار 20.43 جنيه، ليسجل 120.95 جنيه للكيلو.

كما صعد سعر كيلو الشعور بقيمة 30.80 جنيه، ليصل إلى 210.40 جنيه.

وارتفع سعر كيلو الموزة بمقدار 5.64 جنيه، ليسجل 125.64 جنيه.

أسعار الأسماك

كما زاد سعر كيلو البربوني الممتاز بقيمة 7.02 جنيه، ليصل إلى 228 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البياض الممتاز ارتفاعًا قدره 4 جنيهات، ليصل إلى 165.12 جنيه.

كما ارتفع متوسط سعر كيلو السمك بمقدار 8.02 جنيه، ليسجل 161.18 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو البلطي اليوم سعر الجمبري اليوم أسعار السمك في الأسواق اليوم سعر سمك البلطي الأسماك المجمدة

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