وفاة مالك تشيلسي الإنجليزي السابق عن عمر 94 عاما

توفي كين بيتس، المالك والرئيس السابق لنادي تشيلسي، الذي اشترى النادي مقابل جنيه إسترليني واحد فقط عام 1982، عن عمر ناهز 94 عامًا.

وأكد نادي تشيلسي نبأ وفاته في بيان صدر يوم ، قائلًا: "توفي بيتس بسلام في موناكو صباح اليوم محاطًا بزوجته وعائلته".

وأضاف البيان: "يتقدم النادي بخالص التعازي لزوجة كين، سوزانا، وبقية أفراد عائلته وأصدقائه. لن ننسى أبدًا إصرار كين على الدفاع عن تشيلسي في الأوقات الصعبة، وقيادته للفريق نحو الفوز بالألقاب".

اشترى بيتس نادي تشيلسي عندما كان مثقلًا بالديون ويعاني في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي - وهو ما يفسر سعره الزهيد الذي لم يتجاوز جنيهًا إسترلينيًا واحدًا - لكنه ضخ أموالًا طائلة في النادي وأشرف على عودته إلى دوري الدرجة الأولى عام 1984.

ثم أصبح ثالث أطول رئيس خدمة في تاريخ النادي، حيث شغل هذا المنصب لمدة 22 عامًا وأصبح أحد أبرز الشخصيات في عالم كرة القدم الإنجليزية بفضل شخصيته التي وصفها نادي تشيلسي بأنها "مفعمة بالحيوية، وصريحة، ومثيرة للجدل".

مالك تشيلسي

باع تشيلسي للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عام ٢٠٠٣ مقابل ١٤٠ مليون جنيه إسترليني (ما يعادل ٢٣٣ مليون دولار آنذاك). ثم تولى ملكية ورئاسة نادي ليدز عام ٢٠٠٥، قبل أن يبيع النادي عام ٢٠١٢.