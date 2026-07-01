تشيلسي يتعاقد مع المدافع باليسترا قادما من أتلانتا

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع الظهير الأيمن ماركو باليسترا قادما من أتلانتا الإيطالي، بعقد يمتد حتى عام 2033.
ويعد الدولي الإيطالي أولى صفقات المدرب الجديد للفريق اللندني تشابي ألونسو، في صفقة بلغت قيمتها نحو 47 مليون جنيه إسترليني (62.24 مليون دولار)، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية بريطانية.
وقال اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والذي من المنتظر انضمامه إلى الفريق خلال فترة الإعداد للموسم، في بيان "أنا متحمس للغاية لبدء هذه التجربة. شعرت بالطاقة والحماس منذ اليوم الأول الذي أبدى فيه تشيلسي رغبته في التعاقد معي. لا أطيق الانتظار لانطلاق الموسم ولقاء الجماهير وزملائي في الفريق والجهاز الفني".