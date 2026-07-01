تشيلسي يتعاقد مع المدافع باليسترا قادما من أتلانتا

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم ​الأربعاء تعاقده مع الظهير الأيمن ماركو باليسترا ‌قادما من أتلانتا الإيطالي، بعقد يمتد حتى عام 2033.



ويعد الدولي الإيطالي أولى صفقات المدرب الجديد للفريق اللندني تشابي ​ألونسو، في صفقة بلغت قيمتها نحو 47 ​مليون جنيه إسترليني (62.24 مليون دولار)، وفقا لما ⁠ذكرته تقارير إعلامية بريطانية.

وقال اللاعب البالغ من العمر ​21 عاما، والذي من المنتظر انضمامه إلى الفريق ​خلال فترة الإعداد للموسم، في بيان "أنا متحمس للغاية لبدء هذه التجربة. شعرت بالطاقة والحماس منذ اليوم الأول الذي أبدى ​فيه تشيلسي رغبته في التعاقد معي. لا أطيق ​الانتظار لانطلاق الموسم ولقاء الجماهير وزملائي في الفريق والجهاز الفني".