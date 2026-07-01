رئيس الاتحاد الإيفواري يوجه رسالة مؤثرة بعد وداع كأس العالم 2026

وجه إدريس ديالو، رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، رسالة إلى الجماهير عقب خروج منتخب كوت ديفوار من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن مرارة الإقصاء لن تقلل من قيمة ما قدمه اللاعبون طوال مشوارهم في البطولة.

وقال ديالو إن نهاية مشوار "الأفيال" في المونديال كانت مؤلمة، لكنها لا تمحو الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون، ولا الشجاعة والإصرار والروح الوطنية التي تحلوا بها في جميع المباريات.

وأضاف رئيس الاتحاد الإيفواري: "أتقدم بخالص الشكر إلى اللاعبين، والجهاز الفني، والطبي، والإداري، وكل من عمل خلف الكواليس. لقد دافعتم عن ألوان كوت ديفوار بكل شرف، وقاتلتم حتى اللحظة الأخيرة بكل كرامة، ويجب أن تفخروا بما قدمتم".

كما وجه ديالو رسالة تقدير إلى جماهير كوت ديفوار والجالية الإيفوارية حول العالم، مؤكدًا أن دعمهم المتواصل وصلواتهم كانت مصدر قوة ودافع كبير للمنتخب خلال منافسات البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد سيستفيد من دروس هذه التجربة، مشددًا على العمل بمزيد من الانضباط والتواضع والإصرار من أجل العودة بصورة أقوى وأكثر قدرة على المنافسة، داعيًا الجماهير إلى مواصلة الالتفاف حول المنتخب الوطني، الذي يحتاج إلى دعم الجميع في هذه المرحلة.