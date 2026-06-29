ماريسكا: الرحيل عن تشيلسي كان قراري.. وأعتذر للجماهير

كسر إنزو ماريسكا، المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي، صمته بشأن رحيله عن تدريب تشيلسي، مؤكدًا أن قرار الاستقالة كان شخصيًا بالكامل، ولم يتعرض لأي ضغوط من أجل مغادرة النادي.

وقال ماريسكا: "كان قرار الرحيل قراري وحدي، واستقالتي من تشيلسي فتحت لي الطريق للانضمام إلى مانشستر سيتي، وهو نادٍ أعرفه جيدًا، وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا".

وأضاف: "أدرك أن رحيلي عن تشيلسي في منتصف الموسم تسبب في اضطراب داخل النادي، وأعتذر عن ذلك، فلم يكن هذا قصدي أو رغبتي".

وفي المقابل، أكد تشيلسي، في بيان رسمي، ثقته في مدربه الجديد تشابي ألونسو، مشيرًا إلى تطلعه للموسم المقبل، مؤكدًا أن المدرب الإسباني يمتلك عقلية كروية مميزة ونزاهة عالية، ولديه المقومات اللازمة لتحقيق تطلعات جماهير البلوز.