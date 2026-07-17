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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش

المتهمة
المتهمة
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس صانعة محتوى 4 ايام على ذمة التحقيقات لقيامها ببث فيديوهات رقص خادش.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات رقص خادش.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة صانعة محتوى فيديوهات رقص خادش

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