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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"صحة شمال سيناء": علاج 45 حالة بوحدة السكتة الدماغية بمستشفى العريش خلال الربع الأول من تشغيلها

"صحة شمال سيناء": علاج 45 حالة بوحدة السكتة الدماغية بمستشفى العريش خلال الربع الأول من تشغيلها
"صحة شمال سيناء": علاج 45 حالة بوحدة السكتة الدماغية بمستشفى العريش خلال الربع الأول من تشغيلها
أ ش أ

 قال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال، إن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى العريش العام استقبلت 45 حالة منذ بدء تشغيلها في أبريل الماضي.

ومن جانبه ..قال الدكتور حسام أبو القاسم، مدير مستشفى العريش العام- فى بيان اليوم /الجمعة/ - إن الوحدة، التي بدأ تشغيلها في 2 أبريل 2026، حققت نتائج إيجابية خلال الربع الأول من عملها، في إطار تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية للتعامل السريع مع مرضى السكتات الدماغية.

وأوضح أن الوحدة استقبلت 45 حالة سكتة دماغية، من بينها 21 حالة خضعت للحقن بعقار مذيب للجلطات، الأمر الذي أسهم في تحسين الاستجابة للعلاج واستعادة المرضى لوظائفهم العصبية بصورة أسرع.

وأضاف أبو القاسم :" أن جميع الحالات شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال 48 ساعة من بدء العلاج، حيث تعافى العديد من المرضى بشكل كامل مع استكمال المتابعة بالعيادات الخارجية، بينما جرى تحويل حالات أخرى، وهي في درجة وعي كاملة، لإجراء القسطرة المخية واستكمال العلاج التداخلي".

وأشار مدير المستشفى إلى أنه لم تُسجل أي حالة وفاة بين المرضى الذين استقبلتهم الوحدة خلال هذه الفترة، مرجعًا ذلك إلى سرعة التدخل الطبي وجهود فريق أطباء المخ والأعصاب ووحدة السكتة الدماغية.

وأكد أن النتائج تعكس كفاءة منظومة العمل داخل المستشفى، واستمرار تطوير خدمات علاج السكتات الدماغية وفق أحدث البروتوكولات، بما يسهم في رفع معدلات التعافي والحد من المضاعفات وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي شمال سيناء.

وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال وحدة السكتة الدماغية بمستشفى العريش العام الدكتور حسام أبو القاسم مدير مستشفى العريش العام

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