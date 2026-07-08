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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. تسليم 60 قرضاً حسناً للأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين

دعم الأسر والعائلات الأكثر احتياجا بالغربية
دعم الأسر والعائلات الأكثر احتياجا بالغربية
الغربية أحمد علي

سلم المحاسب خالد حامد العرفي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية 60 قرضاً حسناً مخصصاً للأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين من أبناء قرى ومراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتمكينهم اقتصادياً.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك خلال الفاعلية التى شهدها ديوان عام محافظة الغربي، و نظمتها جمعية الأورمان، تحت رعاية وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية؛ بحضور المحاسب خالد حامد العرفي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، وعدد من قيادات جمعية الأورمان، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، إلى جانب الأهالي من المستفيدين والمستحقين.

دعم تضامن الغربية 

ومن جانبه، نقل المحاسب خالد حامد العرفي تحيات المحافظ للأسر المستفيدة، مؤكداً أن هذه الاحتفالية تأتي تنفيذاً لتعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لتقديم كافة سبل الدعم لغير القادرين بالمحافظة، وتوفير الأدوات اللازمة لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتحسين مستوى معيشتهم.

دعم مؤسسات المجتمع المدني 

وأضاف "العرفي" أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالفئات الأولى بالرعاية بجميع المراكز، وتضعهم على رأس أولوياتها، مشيداً بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية الأورمان في دفع عجلة التنمية المستدامة.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي سياق متصل، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تولي اهتماماً خاصاً ببرنامج "القرض الحسن" كأحد أهم آليات التمكين الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه القروض تُمنح بدون أي فوائد أو عوائد مادية، وتستهدف مساعدة الشباب والمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً على تطوير مشاريعهم القائمة أو البدء في مشروعات صغيرة جديدة تضمن لهم دخلاً شهرياً ثابتاً.

تحديد المستفيدين 

وأوضح شعبان أن تحديد المستفيدين جاء بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة أجرتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومساعدتهم على إقامة مشاريع تدير لهم ربحاً وتوفر لهم حياة كريمة.

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